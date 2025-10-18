Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Golazo de Óscar Perea en Colombia vs Francia; la ‘tricolor’ madrugó y definió rápido

Golazo de Óscar Perea en Colombia vs Francia; la ‘tricolor’ madrugó y definió rápido

El ‘10’ de la Selección Colombia Sub-20, Óscar Perea, marcó al minuto 2 del partido contra Francia, en el partido del tercer puesto del Mundial de la categoría.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad