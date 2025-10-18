Golazo de Óscar Perea en Colombia vs Francia; la ‘tricolor’ madrugó y definió rápido

La Selección Colombia quiere cerrar con broche de oro su participación en el Mundial Sub-20, por lo que luego del golpe de la derrota en semifinales ahora buscará quedarse con el tercer puesto de la categoría contra Francia.

Y de esa manera salieron a encarar el partido de este sábado en el estadio Nacional, en Chile, por lo que al minuto 2, Óscar Perea marcó el 1-0 frente al cuadro europeo.

Tras una presión de la Selección Colombia Sub-20, Royner Benítez robó la pelota y se la dejó servida al '10', quien quedó mano a mano con el arquero francés y definió al segundo palo para el 1-0 en el partido, cuando apenas iban 2 minutos.