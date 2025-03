Penalti a favor de Junior contra Bucaramanga dividió opiniones: "Es inexplicable"

La fecha 7 de la Liga BetPlay I-2025 inició con la goleada 1-7 de Independiente Santa Fe sobre Envigado ; después, el turno fue para Boyacá Chicó y Águilas Doradas, quienes empataron 1-1. Ahora, este sábado 1 de marzo, Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla midieron fuerzas, en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, e igualaron 1-1, repartiendo los puntos.

Sin embargo, las polémicas no faltaron. El tanto del Junior fue de penalti, obra de Guillermo Paiva, quien no perdonó. Pero la infracción que sancionó el árbitro Carlos Betancur dividió opiniones. Para los jugadores del 'leopardo' no fue nada y se mantuvieron en su posición, mientras que en el 'tiburón' reclamaban que sí había sido falta de Aldair Quintana.

Uno de los que opinó fue 'El VAR Central', cuenta especializada en analizar los temas arbitrales, afirmando que "¿Habrá audios del VAR? Porque es inexplicable. WOW. El penalti que cobró Betancur en Floridablanca de Junior. La VAR, María Victoria Daza, se lo confirmó. Inexistente". No obstante, en las respuestas a la publicación, los usuarios se pronunciaron.

Varias personas subieron una fotografía donde se observa que le alcanzan a tocar el pie al futbolista de Junior. Razón por la que, para ellos, la decisión de la terna arbitral sí fue la acertada. Ahora, finalmente, Bucaramanga igualó por intermedio de Fabián Sambueza y hasta botaron un penalti, luego de Luciano Pons fallara y atajara el guardameta, Santiago Mele.

Acción de juego entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Atlético Bucaramanga

Penalti a favor de Junior vs. Bucaramanga, por la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2025

