Jugador de Nacional armó picante polémica; echó 'vainazo' a Millonarios y demás "grandes"

¡Polémica! En las últimas horas se han viralizado unas ‘picantes’ declaraciones de dos futbolistas de Atlético Nacional , quienes, sin ‘pelos en la lengua’, aprovecharon para echar ‘vainazos’ de frente a varios de los equipos en el fútbol colombiano.

Y es que, en su nueva estrategia de acercar un poco más a la hinchada paisa con todo el plantel profesional, en un streamer el conjunto antioqueño juntó a Marino Hinestroza y Joan Castro en un espacio virtual, donde los futbolistas respondieron un par de preguntas, además de dejar una que otra polémica declaración.

Sin embargo, las palabras que más han generado eco en las redes sociales han sido las del lateral derecho, quien tuvo paso por La Equidad; el jugador de 28 años, afirmó que “en Colombia no hay equipos grandes, el único es Atlético Nacional”; esto, descartando la historia y grandeza de algunos clubes emblemáticos tales como Millonarios , América y hasta el mismo Independiente Santa Fe, club que tiene dentro de su museo el único título continental que los paisas nunca han ganado en la historia, la Copa Sudamericana.

“Mi gol favorito que hice con Nacional, fue el que le marqué al Medellín; obvio. Pase de Pablo Ceppelini, saludito a Pablito por esa asistencia, y sáquelo. La puse allá arribita; sáquelo, golazo”, dijo Joan Castro, al ser cuestionado por uno de sus mejores anotaciones con el verde. Ante esta respuesta, Marino Hinestroza sacó los elogios hacia su compañero: “Es que a este (Joan) le gusta es hacerle goles a los triquis”.

Lo polémico vino cuando el lateral ‘verdolaga’ sacó discutido comentario, que ya ha dividido opiniones en redes sociales. “No, a los grandes no, grande solo hay uno así que no hablemos de grandes, no hablemos de grandes”, dijo Castro, sentenciando que, a pesar de sus varias anotaciones frente a los tradicionales del fútbol colombiano, el único con grandeza es Atlético Nacional.

“Yo no tengo gol feo”

Después de haber respaldado las declaraciones de su compañero, Marino Hinestroza también respondió por su mejor gol, recordando aquel 2-0 contra Junior de Barranquilla, que al final tuvo que ser suspendido por desmanes en las tribunas; aquel juego, terminó con un 0-3 a favor de los ‘tiburones’, por escritorio.

“Lac verdad para mí está difícil porque yo no he hecho gol feo, pero el que más me ha gustado es contra Junior, eso es una cosota y para ser el primero, ¿sí me entiendes? Lástima que bueno, después pasó lo que pasó, pero bueno, yo tengo el cuadro en la casa y todo, cuando lo ‘quiebro’”, sentenció Marino, sobre la jugada en la que enganchó al defensa rival, antes de rematar.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, en partido contra Millonarios, por la Liga BetPlay II-2024 Getty Images

Pero eso no fue todo, pues el extremo ‘verdolaga’ también intimó al Junior, con un comentario retador: “Si quieren lo podemos repetir otra vez”.