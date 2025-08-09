Tolima le apagó la 'mecha' al América en el Pascual, por Liga BetPlay; triunfazo 0-1

Este sábado 9 de agosto, América de Cali cayó en el estadio Pascual Guerrero frente a un Deportes Tolima, que le hizo cara a los ‘escarlatas’ y los venció por la mínima diferencia.

El único gol del compromiso lo anotó Juan Pablo Nieto, durante la primera parte.

Con este resultado, el combinado 'pijao' es cuarto con diez unidades, mientras que los 'escarlatas' ocupan la casilla 17 con un total de cuatro puntos.

El siguiente partido de Deportes Tolima será frente a Real Cundinamarca, el próximo 13 de agosto; esto, por Copa BetPlay. Por su parte, América de Cali volverá al ruedo el martes 12,contra Fluminense por Copa Sudamericana.

Ficha técnica:

América de Cali (0): Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Ómar Bertel, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar, Joel Romero, Cristian Barrios y Luis Ramos.

DT: Diego Raimondi.

Deportes Tolima (1): Cristopher Fiermarin, Yhormar Hurtado, Juan José Mera, Marlon Torres, Júnior Hernández, Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Mauricio González, Ever Valencia, Kevin Pérez y Gonzalo Lencina.

DT: Lucas González.

Gol: Juan Pablo Nieto.

Estadio: Pascual Guerrero.