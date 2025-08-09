Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tolima le apagó la 'mecha' al América en el Pascual, por Liga BetPlay; triunfazo 0-1

Tolima le apagó la 'mecha' al América en el Pascual, por Liga BetPlay; triunfazo 0-1

Este sábado, el conjunto 'escarlata' cayó en condición de local frente a los ibaguereños, quienes marcaron por medio de Juan Pablo Nieto.