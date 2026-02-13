Pablo Repetto confirmó delicada lesión de jugador de Santa Fe: "le tomará tiempo volver"

Independiente Santa Fe no levanta cabeza en la Liga BetPlay I-2026. Después de seis partidos disputados, suma siete puntos, ubicándose en el puesto 12 de la tabla de posiciones. Y es que este viernes 13 de febrero, sufrió su primera derrota y fue 1-0 con América de Cali, que estaba cumpliendo 99 años, en el estadio Pascual Guerrero.

El autor del gol fue Jorge Valencia, desatanto la locura de sus hinchas, compañeros y cuerpo técnico, en cabeza de David González. No obstante, no fue la única mala noticia para el 'león'. Franco Fagúndez había ingresado al 65' por Omar Fernández y, al 71', el uruguayo salió con gestos de dolor. En rueda de prensa, se confirmó lo peor.

¿Cómo vio la derrota?

"El equipo perdió protagonismo con el paso de los minutos. Después, con las variantes, intentamos recuperar el dominio, pero no salió como se esperaba. Se buscaron transiciones para ganar, pero tampoco funcionó. A pesar de que hicimos un buen trabajo, nos tocó perder un partido que fue parejo y disputado. La balanza se inclinó a favor del rival, ya que abrieron el marcador y lo mantuvieron".

¿Qué buscaba con la salida de Omar Fernández?

"Él es un jugador de buena técnica, pero entendíamos que nos faltaba explosión en la banda y buscamos hacerlo con las variantes, dándole minutos a Edwin Mosquera. Además, ya se le veía cansado y desgastado".



¿Cuál es la lesión de Franco Fagúndez?

"Salió con una molestia en la rodilla y no es de las fáciles de recuperar. Estaba con mucha molestia. Veremos qué dicen los estudios, pero no es una lesión común y esperamos que pueda volver pronto. Sin embargo, por lo que se vio, le va a tomar un buen tiempo regresar a las canchas".

¿Por qué les cuesta tanto ganar?

"Hemos competido en todos los partidos y quizá hemos cometido errores puntuales. Tuvimos dos o tres chances claras, pero no se aprovecharon. Fue un partido parejo y se desequilibró a favor de ellos".

¿Qué corregir para los próximos partidos?

"Ser más efectivo, ya que no estamos concretando las opciones que generamos. En líneas generales, se hizo un buen trabajo".