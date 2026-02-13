"América no pudo tener un mejor rival para celebrar el cumpleaños que Santa Fe; me voy feliz"

América de Cali sueña en grande en la Liga BetPlay I-2026. Este viernes 13 de febrero, se impuso 1-0 sobre Santa Fe, con gol de Jorge Valencia, y llegó a los 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una caída. Además, su diferencia de gol es de +4. Razón por la que se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, solo detrás de Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga.

Así las cosas, el director técnico, David González, no ocultó su felicidad por el alto rendimiento del equipo, esos buenos resultados y la manera como vencieron al 'león'. Y es que no fue sencillo, pero lo sacó adelante y, ahora, se prepara par medir fuerzas con Junior de Barranquilla, el miércoles 18 de febrero, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia). Ese duelo, sin duda, es el más atractivo de la séptima fecha.

¿Cómo resume el partido?

"Fue un juego con alta intensidad. Santa Fe es un equipo que tiene jugadores que ganan los duelos y tienen una buena presión. Por fortuna, pudimos igualar ese desarrollo. No fue un ambiente fácil, ya que estábamos dentro de la obligación de darle ese regalo a la hinchada. Tratamos de darle vuelta a lo que se vivió en el 2025. Volver a ver las tribunas como estuvieron, fue lindo. Los jugadores no negaron una gota de sudor. Esto nos lleva a buscar el gran objetivo y seguir compitiendo y ganar partidos".

¿Qué sensaciones le quedan de Jean Fernandes?

"Tuvo dos o tres intervenciones determinantes y, al final, eso es lo que se busca en un arquero de la experiencia y calibre de él. Llevaba un tiempo largo sino jugar partidos oficiales y hacerlo como lo hizo, es bueno".



América le ganó 1-0 a Santa Fe, por la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

¿Cuál es su análisis de Omar Bertel?

"Es un jugador con experiencia, campeón, que ha jugado en equipos grandes y, al final, eso se nota. Son pocos los futbolistas que sin tener continuidad, muestran un buen nivel. Logró acomodarse al ritmo e ímpetu de jugar seguido. Ha estado realizando trabajos con nuestro departamento de rendimiento, el preparador físico y con los trabajos complementarios. Su rendimiento ha subido y es evidente".

¿El resultado lo deja tranquilo o con dudas?

"No podemos tener un mejor rival para poder celebrar este cumpleaños. Ganar como se hizo es meritorio por la manera como se compitió. Tuvimos varias opciones para anotar. Ojalá uno pudiera meter tres, cuatro o cinco goles, pero me voy feliz. Ahora, no me conformo, ni es que tocamos el techo, porque siempre habrá cosas para mejorar, pero se hizo un buen trabajo".