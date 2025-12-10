Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026; falta por definir el fixture y el formato

Este miércoles 10 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el sorteo de la primera fecha de la Liga BetPlay y Torneo BetPlay I-2026, dejando claro que el formato y fixture completo de las competiciones se definirán en las próximas horas.

Esto último, de acuerdo a una asamblea que tendrá lugar este jueves 11 de diciembre en la sede de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), misma en la que se reunirán los directivos del ente organizador y los presidentes de los 36 clubes del fútbol profesional de nuestro país.

Hay que precisar que el año entrante se jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y por lo tanto, se prevé modificaciones en las distintas competiciones de nuestro país.

Recordemos que Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo fueron los equipos que lograron el ascenso para la Liga I-2026. Mientras que Envigado Fútbol Club y Unión Magdalena son los nuevos 'inquilinos' en la B.



El sorteo presentó enfrentamientos interesantes para la primera fecha, como es el caso de Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima, escuadras que lucharán por el título de la Liga II-2025. El juego entre 'tiburones' y 'pijaos' se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la capital del Atlántico.



Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Santa Fe vs. Águilas Doradas

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Jaguares vs. Deportivo Cali

Fortaleza vs. Alianza FC

América de Cali vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Pereira vs. Llaneros

Así se jugará la primera fecha del Torneo BetPlay I-2026