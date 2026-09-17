Polémica arbitral no faltó en debut de James Rodríguez en Nacional vs Internacional; ¿era gol legal?

El pasado miércoles, Atlético Nacional visitó a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la jornada número trece de la Liga BetPlay II-2026.

Y es que, aunque el debut de James Rodríguez con el equipo ‘verdolaga’ fue lo que más acaparó la atención durante este partido; también es cierto que este encuentro ha dado de qué hablar por las polémicas acciones que se presentaron en la capital de nuestro país. Una de ellas, en la que involucra a Fabricio Sanguinetti.

Al delantero del cuadro capitalino le anularon un gol frente al equipo paisa, en la derrota por 2-3; en un supuesto fuera de lugar que ya divide opiniones de expertos, en redes sociales. Muchos aseguran que, debido a la naturaleza de la jugada, sí pudo haberse concedido como una anotación legal; sin embargo, otros consideran que el toque de Xavy Ríos hacia atrás no da para habilitar la jugada ofensiva.

POLÉMICO GOL

En Inter Bogotá vs Nacional con llamado del VAR el árbitro anuló el gol a Sanguineti. Betancur tenía que decidir y tuvo que llamar al asistente para hacerlo. La clave es si el pase de Rios se considera deliberado o no. Creo que estuvo bien anulado el gol ¿Ustedes? pic.twitter.com/FhlXTQaI6x — Jose Borda (@Borda_analista) September 17, 2026

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“POLÉMICO GOL En Inter Bogotá vs Nacional con llamado del VAR el árbitro anuló el gol a Sanguineti. Betancur tenía que decidir y tuvo que llamar al asistente para hacerlo. La clave es si el pase de Ríos se considera deliberado o no. Creo que estuvo bien anulado el gol", indicó de entrada el analista arbitral José Borda, quien se refirió a la acción del tanto de Inter.



No obstante, en la cuenta de ‘El VAR Central’, dejaron claro que ese mismo gol se ha validado en otros partidos, por lo que, con base en esa lógica, este tanto también pudo haber subido en el marcador a favor del cuadro capitalino.

“Xavy Ríos es quien juega el balón, por lo que hay que definir si es una acción voluntaria o es una "salvada". ¿Estaba cerca a portería? Para mí, no. De hecho, esta misma acción la validaron como gol hace unos días en el partido Chicó vs Once Caldas. Situación que tuvo a Andrés Roa como protagonista. Si bien hay una extensión/esfuerzo del defensor, es su decisión hacer ese movimiento para puntear el balón, y como digo, no está aún cerca a portería (para mí). Al final entre Betancur, el VAR y su asistente consideraron que fue salvada. Yo creo que pudo haber sido gol perfectamente”, argumentaron en la cuenta de X, especializada en polémicas arbitrales.

Acción de pura interpretación en el gol que le anulan a Inter vs Nacional. Acá va mi apreciación de la jugada:



🧐 Xavi Ríos es quien juega el balón, por lo que hay que definir si es una acción voluntaria o es una "salvada". Una salvada es una acción del jugador cuyo fin es… pic.twitter.com/t1ShLPwm61 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 17, 2026

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Lo cierto es que, al final ese tanto no subió al marcador y Atlético Nacional terminó ganando el compromiso con un 2-3 definitivo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.