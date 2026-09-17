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¿Cómo le fue a James Rodríguez en su debut con Nacional, por la Liga BetPlay?; hubo hasta asistencia

El cucuteño se 'lució' este miércoles, durante los pocos minutos que estuvo dentro del terreno de juego. Fue parte fundamental en el triunfo de los paisas frente a Internacional de Bogotá.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
James Rodríguez, en su debut con Atlético Nacional.
James Rodríguez, en su debut con Atlético Nacional.
Foto: AFP.

El centrocampista colombiano James Rodríguez debutó este miércoles con Atlético Nacional, que se impuso por 3-2 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín con una asistencia del Diez a Juan Manuel Zapata en el minuto 98.

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James, que regresó al fútbol colombiano después de casi dos décadas en el exterior, ingresó al minuto 58 en sustitución de Juan Manuel Rengifo y disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta 23 del conjunto antioqueño.

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El centrocampista, que comenzó el encuentro en el banquillo, entró cuando Nacional buscaba remontar un partido que había comenzado perdiendo.

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Diego Duarte adelantó al conjunto bogotano en el minuto 20, pero Ian Poveda igualó el encuentro al 33. En la segunda parte, Elías Cabrera puso el 2-1 para Nacional, en una jugada iniciada con una recuperación de James, en el minuto 60, aunque Yohan Garcés volvió a igualar el marcador en el 82.

Finalmente, Juan Manuel Zapata desempató en el minuto 98 con el gol de la victoria para el conjunto antioqueño tras un centro de James Rodríguez.

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De esta manera, James cerró su esperado regreso al fútbol colombiano con una asistencia en su debut y una victoria para Atlético Nacional.

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El futbolista de 35 años volvió a la liga nacional después de desarrollar una carrera internacional que lo llevó, entre otros equipos, al Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton y São Paulo.

James, quien también anunció recientemente su retiro de la selección colombiana, afronta ahora su nueva etapa con Atlético Nacional, equipo con el que aspira a competir por los títulos locales

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