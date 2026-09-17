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Gol Caracol  / Jurgen Klopp y un emotivo mensaje, a días de debutar con su país; "estoy orgulloso de ser alemán"

Jurgen Klopp y un emotivo mensaje, a días de debutar con su país; "estoy orgulloso de ser alemán"

En una conferencia de prensa, el estratega alemán, además de dar a conocer los nombres con los que afrontará sus primeros partidos en el seleccionado nacional; también dejó sentidas palabras.

Por: AFP
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Jurgen Klopp en conferencia de prensa, como seleccionador de Alemania.
Jurgen Klopp en conferencia de prensa, como seleccionador de Alemania.
Foto: AFP.

El nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp señaló este jueves que el equipo nacional puede ayudar a garantizar que "el orgullo nacional no se confíe a la gente equivocada" tras la reciente victoria electoral del partido de extrema derecha AfD.

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En una rueda de prensa en Fráncfort en la que anunció su primera convocatoria como seleccionador, el exentrenador del Liverpool se refirió al reciente triunfo aplastante en unas elecciones regionales del partido antiinmigración Alternativa para Alemania.

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La AfD obtuvo casi el 44 por ciento de los votos en el antiguo estado de Alemania del Este de Sajonia-Anhalt el 6 de septiembre y espera lograr buenos resultados en las elecciones del domingo en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

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Klopp asumió el cargo de seleccionador de Alemania en julio, después de que los cuatro veces campeones del mundo sufrieran una tercera eliminación temprana consecutiva -dieciseisavos ante Paraguay- en el torneo.

El técnico, de 59 años, se ha pronunciado a menudo sobre cuestiones sociales durante sus etapas al frente del Liverpool, del Borussia Dortmund y del Maguncia.

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Aunque no mencionó a la AfD por su nombre, Klopp abogó por adoptar un "patriotismo positivo", y añadió: "No quiero confiar el orgullo nacional a la gente equivocada".

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"En los últimos tiempos han pasado una cantidad increíble de cosas. Hubo una votación que a algunos probablemente les pareció bien, pero otros debieron pensar: 'Dios mío, ¿qué está pasando aquí?'".

"Desde la perspectiva de alguien del mundo del deporte, me gustaría recuperar la bandera para mí y para nosotros. Cuando la ondeemos, no quiero que alguien piense: '¿Qué te pasa?'", añadió.

"Quiero que piensen que estás contento y que entiendes lo afortunado que eres por haber nacido en este país maravilloso o por haberte mudado aquí y vivir aquí", continuó.

Los temas relacionados con el patriotismo y el nacionalismo suelen ser delicados en Alemania, un país que sigue esforzándose por alejarse de los capítulos oscuros de su historia; la época del dominio nazi, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

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Al hablar de orgullo nacional, Klopp dijo que "ni siquiera está seguro de si uno puede o se le permite usar ese término hoy en día sin que se malinterprete".

"Puedo sentirme orgulloso de ser alemán y seguir siendo abierto, diverso, amable y cordial", añadió.

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El técnico dijo que era más importante que el país tuviera suficientes médicos y cuidadores, pero señaló que el fútbol puede "fomentar un sentido de comunidad aquí, permitiéndonos sentir de verdad el poder del deporte".

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