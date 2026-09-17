Jurgen Klopp y un emotivo mensaje, a días de debutar con su país; "estoy orgulloso de ser alemán"

El nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp señaló este jueves que el equipo nacional puede ayudar a garantizar que "el orgullo nacional no se confíe a la gente equivocada" tras la reciente victoria electoral del partido de extrema derecha AfD.

En una rueda de prensa en Fráncfort en la que anunció su primera convocatoria como seleccionador, el exentrenador del Liverpool se refirió al reciente triunfo aplastante en unas elecciones regionales del partido antiinmigración Alternativa para Alemania.

La AfD obtuvo casi el 44 por ciento de los votos en el antiguo estado de Alemania del Este de Sajonia-Anhalt el 6 de septiembre y espera lograr buenos resultados en las elecciones del domingo en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

OFICIAL:



Esta es la primera convocatoria de Jürgen Klopp con la selección de Alemania.



Una lista de 44 jugadores… que se divide en DOS, para tener en los 4 partidos que jugarán.



La idea de Klopp es poder ver a la mayor cantidad de jugadores, y trabajar con muchos de ellos. pic.twitter.com/RsqDftCktY — Andrés Weiss (@andresweiss_) September 17, 2026

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Klopp asumió el cargo de seleccionador de Alemania en julio, después de que los cuatro veces campeones del mundo sufrieran una tercera eliminación temprana consecutiva -dieciseisavos ante Paraguay- en el torneo.



El técnico, de 59 años, se ha pronunciado a menudo sobre cuestiones sociales durante sus etapas al frente del Liverpool, del Borussia Dortmund y del Maguncia.

Aunque no mencionó a la AfD por su nombre, Klopp abogó por adoptar un "patriotismo positivo", y añadió: "No quiero confiar el orgullo nacional a la gente equivocada".

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"En los últimos tiempos han pasado una cantidad increíble de cosas. Hubo una votación que a algunos probablemente les pareció bien, pero otros debieron pensar: 'Dios mío, ¿qué está pasando aquí?'".

"Desde la perspectiva de alguien del mundo del deporte, me gustaría recuperar la bandera para mí y para nosotros. Cuando la ondeemos, no quiero que alguien piense: '¿Qué te pasa?'", añadió.

"Quiero que piensen que estás contento y que entiendes lo afortunado que eres por haber nacido en este país maravilloso o por haberte mudado aquí y vivir aquí", continuó.

Los temas relacionados con el patriotismo y el nacionalismo suelen ser delicados en Alemania, un país que sigue esforzándose por alejarse de los capítulos oscuros de su historia; la época del dominio nazi, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

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Al hablar de orgullo nacional, Klopp dijo que "ni siquiera está seguro de si uno puede o se le permite usar ese término hoy en día sin que se malinterprete".

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp: “It’s a bit pathetic to make a living by leaking players called up by the national team earlier than people actually need to know them”.



“But whatever…”. https://t.co/BIbKGaXQU5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2026

"Puedo sentirme orgulloso de ser alemán y seguir siendo abierto, diverso, amable y cordial", añadió.

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El técnico dijo que era más importante que el país tuviera suficientes médicos y cuidadores, pero señaló que el fútbol puede "fomentar un sentido de comunidad aquí, permitiéndonos sentir de verdad el poder del deporte".