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Gol Caracol  / Lionel Messi ya es propietario de nuevo club; directiva colombiana le dejó el equipo al día

Lionel Messi ya es propietario de nuevo club; directiva colombiana le dejó el equipo al día

La colombiana Carolina Holguín, se refirió a la compra del astro argentino por histórico equipo español. La directiva enfatizó en que la institución "ha quedado en las mejores manos".

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi
Lionel Messi se despide de la selección de Argentina
AFP

La ya expresidenta del Eldense, Carolina Holguín, emitió este jueves un comunicado tras haber comunicado el club que no ejercerá más como máxima dirigente del club que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División española), en el que dio por hecha la venta del club al futbolista argentino Leo Messi.

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"Lo dejo en las mejores manos", afirmó la directiva colombiana, que pidió al campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 que cuide y respete lo que el Eldense significa para "su gente" y dijo que el futuro del club "puede ser extraordinario".

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"El Eldense comienza una nueva etapa de la mano de Lionel Messi, para mí, la mayor leyenda viva del fútbol mundial", afirmó. "Para mí, poder entregarle hoy el testigo de este club es un orgullo enorme y sobre todo me da la tranquilidad de que lo dejo en las mejores manos".

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La directiva recordó que se trata de una entidad "con más de cien años de historia (hoy cumple 105), con una ciudad detrás que lo vive, lo sufre y lo ama" y realizó una petición a Messi. "Cuídalo, respeto lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda (sureste de España). Estoy segura de que lo viene puede ser extraordinario", añadió.

Del mismo modo, a la "familia azulgrana" del Eldense les pidió que lo reciban como afirmó saben hacerlo. "Hagan que desde el primer día sienta lo que significa el (Club) Deportivo (Eldense), lo que significa esta afición y lo que significa Elda", reclamó.

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Holguín repasó el año que ha estado al frente de la entidad tras adquirir sus acciones a Pascual Pérez y dijo que llegó para "sumar, aportar valor y construir un proyecto sólido, capaz de mirar al futuro con ambición porque 'la meta es el cielo'".

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La expresidenta afirmó sentir "un orgullo inmenso y una profunda gratitud", aunque dijo que el trayecto "no ha sido sencillo" y que tuvo que tomar "decisiones difíciles, complejas y en varias ocasiones bastante impopulares".

"Aquellas decisiones, incluso las más difíciles, nos condujeron hasta aquí", afirmó Holguín, que mostró su satisfacción por los ascenso del equipo femenino, el filial y el primer equipo, que vuelve a militar en LaLiga Hypermotion y agradeció a los que "sudaron la camiseta" para hacerlos posibles, así como a los técnicos, a los aficionados y a las instituciones y empresas que apoyan al club.

"A mis detractores también tengo algo que decirles. Sus dudas y sus críticas, lejos de detenerme, me hicieron trabajar con más fuerzas que nunca. Me obligaron a superarme, a defender mis convicciones, a blindar el club y a demostrar, una vez más, de lo que soy capaz y de lo que estoy hecha", destacó.

Lionel Messi, jugador del Inter de Miami
Lionel Messi, jugador del Inter de Miami
Foto: AFP

Holguín afirmó no querer despedirse sin mandar dos mensajes. "A las mujeres de Elda: crean en su fuerza y ocupen sus espacios con valentía. No permitan que nadie les diga hasta dónde pueden llegar", reclamó. "Y a las niñas y niños de nuestra cantera y de esta ciudad, que nunca dejen de soñar. Persigan sus metas con el corazón, perseveren cuando otros duden", les aconsejó.

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