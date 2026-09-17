'Revolcón' en el Chelsea; anunciaron trascendental decisión financiera, de cara al futuro

El presidente del Chelsea, Todd Boehly, y el director Mark Walter han vendido sus participaciones en el club al accionista mayoritario Clearlake Capital, que ha asumido el control total, anunció el equipo de la Premier League el miércoles.

Los multimillonarios estadounidenses Boehly y Walter eran dos de los inversores que se asociaron con Clearlake para comprar el Chelsea al ruso Roman Abramovich por 2.500 millones de libras (3.300 millones de dólares) en mayo de 2022.

"El Chelsea Football Club anunció hoy que filiales de Clearlake Capital Group, L.P. adquirirán la participación accionaria de Todd Boehly", indicó un comunicado del equipo de Londres.

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"Como parte de la transición, Clearlake también adquirirá la participación accionaria de Mark Walter y, por lo tanto, asumirá el control total del club", añadió.



Antes del anuncio la noche del miércoles, la firma de capital privado Clearlake poseía el 62 por ciento del Chelsea, mientras que Boehly y Walter tenían las acciones restantes junto con el también inversor Hansjorg Wyss.

Wyss "seguirá siendo un importante accionista y socio en el grupo propietario", dijo el comunicado de los Blues.

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No se revelaron los términos financieros de la operación. Se informó que Boehly y Walter habían valorado el club en 5.000 millones de libras (6.688 millones de dólares).

El Financial Times informó de que la pareja recibiría 950 millones de libras en efectivo (1.270 millones de dólares), en un acuerdo que valora el club en unos 5.000 millones de dólares, incluida la deuda.

En el comunicado, Boehly dijo que había sido "un honor servir como presidente del Chelsea Football Club".

"He valorado mi asociación con Clearlake y con el resto del grupo propietario, así como las decisiones colectivas y la inversión que hemos realizado para apoyar el éxito inmediato y a largo plazo del Club", afirmó.

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El Chelsea terminó en un desastroso décimo puesto en la Premier League de la temporadaa pasada y contrató al español Xabi Alonso como su nuevo entrenador.

Según los informes, Boehly no estaba satisfecho con la dirección que estaba tomando el Chelsea, especialmente en lo relativo a los fichajes, los entrenadores y un posible proyecto de nuevo estadio.

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Boehly y Walter son copropietarios de Los Angeles Dodgers, de las Grandes Ligas de béisbol, mientras que Walter vendió recientemente al mítico equipo de la NBA Los Angeles Lakers por 12.500 millones de dólares.

Los cofundadores de Clearlake Capital, Behdad Eghbali y José E. Feliciano, agradecieron a Boehly "su tiempo y su contribución como presidente". "No habrá cambios en las operaciones diarias, el liderazgo ni la estrategia del club", concluyó el comunicado.