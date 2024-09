'Polilla' Da Silva: "Estamos preocupados por el calendario, en 22 días tenemos siete juegos"

Uno de los equipos que es protagonista de la Liga Betplay II 2024 del fútbol colombiano es América de Cali, que es segundo en la tabla con 19 puntos y con dos partidos menos, debido a que no pudieron contar con las instalaciones del Pascual Guerrero para jugar de locales, por la realización del Mundial femenino Sub-20 en nuestro país. Y de esa manera, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron al técnico Jorge 'Polilla' Da Silva, quien viene haciendo un interesante trabajo en el tradicional club vallecaucano.

Acá las declaraciones de 'Polilla' Da Silva:

El América de hoy

"Nosotros los entrenadores nunca estamos conformes con lo que realizan nuestros equipos, las cosas vienen funcionando bien, pero siempre hay para mejorar, eso lo dialogamos con el grupo. Este grupo quiere crecer, venían golpeados. Contentos con el presente, preocupados por el tema del calendario, tuvimos momentos con más de 20 días sin competir y ahora viene una seguidilla de partidos impresionante. En 22 días, tenemos siete partidos, y luego va a continuar con partidos pendientes. Así se nos apreta demasiado el calendario. Esperamos tener la menor cantidad de dificultades, entrar a alguna rotación, lo más importante es que vienen funcionando bien, en poco tiempo los jugadores agarren la idea".

El estilo de juego del equipo

"Nosotros lógicamente como equipo grande tenemos claro que tenemos que ser protagonistas, yendo siempre al frente, con la mayor cantidad de tiempo en cancha rival, pidiéndole a los delanteros que hagan sacrificio para tener al rival lejos del arco. Hemos mejorado, cuando al equipo le tocó defender lo hizo bien, muy seguro".

Volver al Pascual Guerrero

"Ahora cuando estaban haciendo el comentario y el análisis, dijeron que América no ha perdido de local, pero no hemos jugado en el Pascual aún. Lo importante es que la gente se encuentra entusiasmada con el equipo, en Villavicencio vimos a la gente apoyando, aunque nuestra casa es el Pascual. Creo que el hincha anda ansioso por volver al estadio, por ver a su equipo. La semana que viene el miércoles 25 creo que tenemos con Equidad por Copa, así que con muchas ganas, el estadio quedó espectacular, después del arreglo para el Mundial femenino sub-20 quedó magnífico. Creo que nos va a ayudar mucho para lo que pretendemos, estamos felices de volver a nuestra casa, y que los resultados sean los mejores".

El volante de creación

"La idea es jugar con un volante más de creación, lo estaba haciendo Alexis Zapata, que cuenta con una buena pegada, con buen pase entre líneas y también nos ayuda a marcar. Encontramos mucha respuesta del grupo, confiaron en la capacidad nuestra, en nuestro trabajo, esperemos que esto siga así, y que al final del torneo, América esté definiendo (el título)".

La hinchada de América

"Todo el cariño de la gente lo he sentido. No paran de agradecerme, me hacen sentir parte de la institución y eso es maravilloso. Feliz porque nosotros venimos con un objetivo complicado, después de un semestre duro para el hincha, para los jugadores y demás. Y a los seguidores del América, siempre están respondiendo, se notan contentos".