¿Por qué César Farías salió del América de Cali?: Tulio Gómez se 'destapó'

La salida de César Farías del América de Caliha generado gran repercusión en las últimas horas, teniendo en cuenta que el venezolano había llegado para liderar el proyecto deportivo del cuadro ‘escarlata’, que a los ‘ojos’ de Marcela González, no lograrían llevar a cabo conLucas González.

Es por eso que, como una de las ‘cabezas’ de la institución vallecaucana, Tulio Gómez se reveló y, en charla con ‘El País’, dio las razones por las cuales determinaron la inminente destitución de Farías.

“Indudablemente el fracaso en la Copa Suramericana y en la Liga, todo eso influyó demasiado para tomar una decisión; pero lo otro fue que notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado, hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo; por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano”, indicó de entrada el máximo accionista del América de Cali.

Sumado a eso, Tulio enfatizó en la discordia del entrenador de 51 años con el entorno del equipo: “A Farías no lo quería la hinchada, tampoco la prensa; y lo mejor para un grupo es la armonía, pero esta vez no la había porque se presentaron algunas situaciones. Eso lo hablamos y acordamos cortar el proceso”.

Pero entonces, ¿quién será el nuevo entrenador?

Referente al proyecto del Américapara el segundo semestre, Tulio Gómez tomó la palabra y dio varios detalles; entre ellos, la llegada del nuevo estratega y la salida de otro par de jugadores.

“Cuando América pierde un partido, de inmediato llegan tres o cinco hojas de vida. Pero nosotros nos vamos a tomar el tiempo para decidir esa situación. Tenemos dos meses para mirar qué entrenador le caería bien al equipo. Vamos sin pausa y sin prisa. Tenemos muchos candidatos, muchas hojas de vida, hay que analizar bien el tema”, dijo el máximo accionista del cuadro ‘escarlata’, frente a los nombres que se van a barajar, para llegar al banquillo.

No obstante, para Tulio Gómez la salida de César Farías no es suficiente para el ‘barrido’ que quieren hacer en el equipo: “La idea es que salgan unos siete jugadores para que lleguen cuatro muy buenos. El objetivo es consolidar un proceso, lo que pasa es que eso no se da de la noche a la mañana, pero estamos trabajando para tener de aquí a diciembre un buen equipo”.

“No tenemos amenazas, solo mal ambiente por los malos resultados. A nadie han amenazado. El tema Gareca y su no venida pasó porque Chile le ofreció un contrato millonario con el que no podíamos competir. Lo que sí hay es presión, pero amenazas no”, concluyó.