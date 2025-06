¿Por qué Juan Fernando Quintero descartó, por ahora, regresar a Junior de Barranquilla?

La novela entreJuan Fernando Quintero y el Américaparece estar llegando a su fin. Tras seis meses en el equipo 'escarlata', el mediocampista reveló detalles inéditos sobre su futuro y las conversaciones que ha mantenido con los directivos delJunior de Barranquilla.

El ex Racing, se destapó y dio picantes declaraciones de lo que ha sucedido en su estadía en el país, y lo que representa el fútbol colombiano para él, luego de un exitoso paso en el sur del continente.

En entrevista con el programa 'Palabras Mayores', 'Juanfer' habló de su buena relación con los directivos del cuadro 'tiburón'. "He tenido la oportunidad de hablar con ellos (Junior) indirectamente, siempre desde que me fui de ese club, hemos estado en contacto con don Fuad Char, con Alex, con Héctor Fabio, que lo quiero mucho, son personas que les tengo mucho aprecio", inició diciendo.

Continuó contando sobre un posible retorno al equipo barranquillero: "sí me han preguntado, pero por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie, tengo contrato con América, hasta que yo no solucione la situación, no voy a escuchar a nadie más, obviamente tengo ofertas, pero el deber y el derecho, la prioridad es América", concluyó.

Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla AFP

¿Qué pasará con Juanfer y América?

El talentoso volante llegó hace aproximadamente seis meses al club 'escalarte', convirtiéndose en el mejor fichaje del fútbol colombiano para el primer semestre. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. América no clasificó a la final de la Liga BetPlay I-2025 y, en la Copa Sudamericana, fue segundo en su grupo. Razón por la que disputará unos playoffs previos, en busca de los octavos de final.

América ya perdió otra figura

Hace algunos días, el equipo, que anunció a Gabriel Raimondi como nuevo entrenador, en reemplazo de Jorge 'Polilla' Da Silva, confirmó la salida de su atacante estrella, Duván Vergara, quien fue transferido a Racing de Avellaneda, ex equipo de Juan Fernando Quintero.

Vergara tuvo su segunda etapa en el club americano, pero esta vez no pudo sumar trofeos a su palmarés, tras dejar excelentes números en la zona de ataque.