¿Por qué Nacional vs. Junior no se va a jugar en el estadio Atanasio Girardot?

Este miércoles 26 de noviembre, Atlético Nacional enfrenta a Junior de Barranquilla por el duelo correspondiente a la tercera jornada del cuadrangular A, en la Liga BetPlay II-2025.

No obstante, hubo un destacado detalle que sorprendió a todos, pero especialmente a los aficionados de ambas hinchadas, quienes esperaban poder seguir este encuentro en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, al final los tiempos no dieron para que el escenario deportivo estuviera adecuado para este encuentro.

Esto obligó a los ‘verdolagas’ a hacer las respectivas gestiones para encontrar una solución oportuna a la problemática planteada, que llevó este encuentro al estadio Ditaires; un lugar muy conocido por todo el fútbol antioqueño.

Cabe destacar que, justo allí, jugaba el equipo Itagüi, ahora llamado Águilas Doradas de Rionegro.



Sin embargo, este escenario siempre ha sido utilizado como un revulsivo para los equipos antioqueños, también porque el estadio cumple con todas las condiciones y reglas correspondientes de la Dimayor.

Y, teniendo en cuenta que el próximo 29 de noviembre habrá un concierto de J Balvin en el estadio Atanasio Girardot; Nacional se vio obligado a jugar con Junior este miércoles en Ditaires.