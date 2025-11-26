Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué Nacional vs. Junior no se va a jugar en el estadio Atanasio Girardot?

¿Por qué Nacional vs. Junior no se va a jugar en el estadio Atanasio Girardot?

Este miércoles, 'verdolagas' y 'tiburones' se enfrentan por la tercera jornada del cuadrangular A en la Liga BetPlay II-2025; la sorpresa es que el partido no se jugará en el Atanasio.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de nov, 2025
Estadio Atanasio Girardot, de Medellín.
Estadio Atanasio Girardot, de Medellín.
Foto: Colprensa.

