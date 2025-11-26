Síguenos en:
Kylian Mbappé lideró a un Real Madrid, que sufrió con Olympiacos: victoria 3-4 en Champions League

Kylian Mbappé lideró a un Real Madrid, que sufrió con Olympiacos: victoria 3-4 en Champions League

A pesar de los cuatros goles de Kylian Mbappé, el Real Madrid palideció ante un equipo griego que no se escondió. El partido correspondió a la quinta jornada de la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Kylian Mbappé en acción de juego entre Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League.
