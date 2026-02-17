Síguenos en:
Gol Caracol  / Benfica 0- Real Madrid 1; polémica y golazo de Vinícius Jr y final candente en Champions League

El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo después de un gol de gran factura de Vinícius Jr, con el que se sentenció el marcador a favor de los españoles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
El duelo entre Real Madrid vs. Benfica se paró parcialmente, debido al protocolo de racismo.
El duelo entre Real Madrid vs. Benfica se paró parcialmente, debido al protocolo de racismo.
Foto: AFP.

