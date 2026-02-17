Benfica 0- Real Madrid 1; polémica y golazo de Vinícius Jr y final candente en Champions League

Un gol de Vinicius dio la victoria este martes al Real Madrid en el partido de ida del 'playoff' de la Champions League contra el Benfica (0-1), marcado por la tensión y con el que los blancos se resarcieron de la derrota en Lisboa en la primera fase.

El conjunto blanco fue superior, con un Vinicius que anotó un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas dejó oportunidades al conjunto del Benfica.

En el minuto 50, Vini Jr. selló el marcador con un golazo e inmediatamente después el partido se vio sumergido en un caos que acabó con el árbitro parando el juego al activar el protocolo contra el racismo, después de que el delantero brasileño le dijera que había recibido un insulto racista del jugador del Benfica Prestianni.

La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión. Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.



Antes del pitazo final, José Mourinho fue expulsado del banquillo y no podrá sentarse la próxima semana en el Bernabeu. Esto después de una protesta vehemente por una falta de Vinícius contra el colombiano Richard Ríos, en el borde del áres y justo cuando los locales trataban de encontrar la paridad.

El experimentado entrenador portugués, como todos los seguidores de las 'Águilas' pidieron la roja para el brasileño, como quiera que tras su anotación vio una tarjeta amarilla.

Dos minutos más tarde, Arbeloa dio entrada a Brahim por Guler y en el 94, sobre los 12 minutos de descuento, debutó en Liga de Campeones el joven Pitarch, que ingresó por Camavinga.

Además, también salió al césped el "ultimo superviviente" de 'La Décima Champions' que ganó en 2014 en el Estádio da Luz el Madrid, Dani Carvajal, que entró por Álvaro Carreras.

Tras 102 minutos de partido, el partido de ida de Champions concluyó con la victoria por la mínima del Real Madrid.