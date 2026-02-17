Mourinho explotó por falta de Vinícius contra Richard Ríos y se calentó más Benfica vs. Real Madrid

Richard Ríos reapareció este martes con Benfica, en el duelo frente a Real Madrid, en la Champions League, al ingresar a la cancha del estadio de La Luz en el minuto 74 para sustituir a Rafa Silva. El colombiano no jugaba desde el pasado 14 de enero, cuando sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho durante el partido de las 'águilas' contra el Porto.

Y en ese tiempo, el mediocampista alcanzó a tener protagonismo y hasta participó en una jugada, en la que también se presentó una polémica con Vinícius Jr, quien le cometió una falta desde atrás, cuando se disponía a sacar un remate desde el borde del área. Los aficionados y especialmente desde el banquillo de los portugueses se vinieron reclamos y una solicitud de expulsión en contra del brasileño, que vio la amarilla luego de su gol.

Sin embargo, el que saltó a protestar fue José Mourinho, quien alegó por una posible nueva amonestación para 'Vini', que hubiera significado la expulsión en ese momento en el que los lusos buscaban el empate. El famoso DT salió hasta el borde del campo y el juez central lo expulsó, mientras que seguía el reclamo airado.

Desde las gradas, bajaron nuevas rechiflas y abucheos, con el árbitro Letexier como principal apuntado.



¿Qué pasó con Vinícius Jr en Benfica vs. Real Madrid?

El árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre el Benfica y el Real Madrid, tras un gol marcado por Vinicius y su posterior celebración, que provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.



La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con Prestianni, que acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado. En ese encontronazo, Vinicius denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas.

