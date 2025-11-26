Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primeras imágenes de ataque al bus del Junior, por parte de la barra de Nacional; hay heridos

Hace un par de minutos, el cuadro 'tiburón' informó a la opinión pública sobre el atentado que sufrieron llegando al estadio Ditaires, donde el bus fue brutalmente atacado.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de nov, 2025
Bus del Junior fue atacado por hinchas de Nacional, llegando al estadio.
Bus del Junior fue atacado por hinchas de Nacional, llegando al estadio.
Foto: X de Junior y Colprensa.

