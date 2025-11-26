Primeras imágenes de ataque al bus del Junior, por parte de la barra de Nacional; hay heridos

Este miércoles 26 de noviembre, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se pusieron cita en el estadio Ditaires, para cumplir con el duelo correspondiente a la tercera jornada del cuadrangular A, en la Liga BetPlay II-2025.

No obstante, previo al inicio del juego, sucedió una lamentable situación que involucra específicamente al conjunto ‘tiburón’.

Y es que, llegando al escenario deportivo, los barranquilleros sufrieron un ataque por parte de las barras de Atlético Nacional, que agarraron a piedra el bus en el que se transportaban jugadores y cuerpo técnico del equipo ‘currambero’. Esto, así como lo indicó el mismo equipo ‘rojiblanco’ en un comunicado de prensa, que compartió a través de sus redes sociales.

“Informamos a la opinión pública que el bus en el que se desplazaba nuestra delegación hacia el estadio de Itagüí fue impactado por un objeto lanzado en la glorieta de Pilsen donde estaban reunidas las barras de Atlético Nacional”, indicó de entrada Junior, relatando cómo fueron los hechos y el lugar en el que se presentaron específicamente.



Sumado a eso, el equipo ‘tiburón’ informó que hubo heridos, que tuvieron que ser tratados posteriormente, para evitar que la situación terminara en un desenlace no deseado.

“Como consecuencia de este hecho, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una leve lesión en un ojo debido a una esquirla de vidrio. Afortunadamente, se encuentra estable y en buen estado”, complemento Junior en el comunicado oficial.

Además, es importante recalcar que Junior le comunicó al máximo organismo del fútbol colombiano todo lo sucedido, para que estuviera al tanto de la situación presentada, previo al duelo contra Atlético Nacional.

“La DIMAYOR ya tiene conocimiento de la situación y está al tanto de lo sucedido. Desde Junior FC rechazamos cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro compromiso con el juego limpio y el respeto en el fútbol colombiano”, concluyó el conjunto barranquillero, minutos antes de iniciar el encuentro en el estadio Ditaires, frente a Atlético Nacional.

