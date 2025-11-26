Jhon Córdoba, ¡gigante!; hizo historia en Krasnodar con impresionante récord goleador

Este miércoles 26 de noviembre, será recordado como uno de los días más especiales e importantes para el delantero Jhon Córdoba, quien, luego de haber igualado impresionante récord goleador en el Krasnodar, escribió con letras grandes y doradas su nombre en toda la historia del club ruso.

Y es que, después de haber anotado este martes en el triunfo por 4-0 frente a Orenburg por Copa, el atacante colombiano llegó a las 68 anotaciones, que lo catalogan como el máximo anotador en toda la historia de Krasnodar, junto al ruso Fedor Smolov.

A una sola anotación de superar al europeo, para convertirse en el único y solitario goleador del cuadro ruso; Jhon Córdoba por ahora festeja el estar en lo más alto de la tabla de artilleros con este equipo, mismo, al que arribó en el año 2021, proveniente del Hertha Berlín de Alemania.

Y justo por este importante reconocimiento, el delantero ‘cafetero’ envió destacado mensaje, en el que dejó en evidencia toda su alegría y emoción por haber logrado este hito en su carrera deportiva.



Publicidad

“La verdad que muy contento de haber logrado este récord en mi club, de haber logrado ser el máximo goleador. Yo creo que esto es debido al esfuerzo de todo el trabajo que he venido haciendo durante todos estos años”, indicó de entrada Jhon Córdoba, tras conocer que se ha convertido en el goleador histórico del club con 68 anotaciones; misma cifra del ruso Fedor Smolov.

Además de eso, Jhon quiso hacer un reconocimiento especial a todos aquellos quienes lo acompañaron durante todo ese proceso, que ahora está dando sus frutos y ¡de qué manera!: “A mis compañeros, familiares, que han sido parte y gran apoyo para que esto se cumpla y espero que este sea el comienzo de muchas cosas bonitas. Un fuerte abrazo y gracias por el apoyo”.