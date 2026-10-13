Primeras imágenes de cómo está la cancha de El Campín; Dimayor reveló varios videos

La polémica por el estado de la cancha del estadio El Campín sigue creciendo. Este martes 13 de octubre, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, y dio a conocer varios videos que permiten observar las condiciones del terreno de juego.

El compromiso estaba programado para las 8:30 de la noche, pero la situación de la gramilla obligó a tomar una decisión de última hora. La determinación se produjo pese a que Sencia, operador del escenario deportivo, había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para recibir un partido de fútbol profesional.

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Las imágenes y los videos divulgados por Dimayor se convirtieron en parte de la discusión sobre las condiciones del campo, que quedó en el centro de la controversia después de los dos conciertos de BTS realizados en el escenario deportivo.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

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Dimayor explicó por qué canceló Millonarios vs. Once Caldas

A través de un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol profesional colombiano confirmó que no estaban dadas las condiciones para disputar el encuentro entre 'embajadores' y 'albos'.



"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios FC y Once Caldas", señaló la entidad.

Grama estadio El Campín Redes sociales

La decisión, según explicó Dimayor, tuvo como prioridad preservar la integridad de los jugadores, ante las condiciones que presentaba la superficie de juego.

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De esta manera, el partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026 quedó aplazado y los equipos tendrán que esperar para conocer cuándo podrán enfrentarse.