Alberto Gamero, "yo veo un grupo capacitado en Millonarios para pelear el título"

Millonarios dejó escapar dos puntos frente a Fortaleza, luego de empatar 1-1 en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. Tras el encuentro, Alberto Gamero, director técnico del conjunto embajador, habló en rueda de prensa y analizó los aspectos que impidieron que su equipo consiguiera la victoria.

El entrenador samario señaló que la desconcentración defensiva fue determinante para que los locales consiguieran la igualdad, después de que Millonarios se adelantara en el marcador. “Yo no hablaría tanto de la definición, sino más bien de la concentración en la parte defensiva. Fue un partido duro, con momentos de ida y vuelta, y conseguimos el gol casi al final. Se puede decir que, por una desconcentración, nos empatan. Son detalles que marcan mucho la diferencia. Aparte de eso, hacemos el gol y pienso que nos expulsan a un jugador injustamente. Después cometemos el error de dejar cabecear en el área para una segunda jugada, y lo otro fue dejarse entrar: no fuimos capaces de sostener el 1-0”, manifestó.

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“Yo vi un equipo comprometido. Hoy enfrentamos a un buen equipo, de mucha posición y mucha dinámica, y me parece que, así como ellos tuvieron posibilidades, nosotros también las tuvimos. Fue un partido de ida y vuelta. No creo que, por el resultado, nos dejemos meter en el tema de la actitud: yo le vi actitud al grupo. Se van dos puntos después de haber trabajado el partido. Este equipo quiere y vamos a pelear el título; estamos capacitados para ello. Ojalá se nos dé; estamos convencidos”, agregó el samario defendiendo la postura de sus hombres en el terreno de la cancha de Techo.

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El samario no se siente tranquilo y sabe que debe seguir trabajando. Por eso afirmó que "a lo que le pasa al equipo yo me preocupo, eso lo llevamos a ver videos y a seguir mejorando. En el segundo tiempo tuvimos menos llegadas, uno se ilusiona porque tenemos once goles entre Estupiñán, Castro y Chaverra; pero nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos un equipo para competirle a cualquiera mejorando. Ojalá que esa primera fase, entremos a los cuadrangulares más fuertes. Los partidos que quedan son para mejorar los errores".



Finalmente, Gamero expresó su inconformidad con una acción arbitral. “Hoy, con lo que vi, me preocupé. Vi la acción de Chaverra y lo llamé para preguntarle. Él lo tocó, mas no lo golpeó. Lo raro es que el VAR no lo llame. En Barranquilla yo no quise tocar el tema del penalti porque habíamos quedado eliminados. Es increíble que, para un partido de copa, no pongan VAR. De eso no me gusta hablar mucho, porque voy a salir sancionado, y es lo que menos quiero”, concluyó.