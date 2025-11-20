Programación confirmada para fechas 3, 4 y 5 de cuadrangulares; solo horarios nocturnos

Los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II ya tienen programación definida para prácticamente todas las jornadas, en las que se jugará exclusivamente por la noche.

Solo resta definir los horarios de la fecha 5, que ya tiene días asignados, y establecer la jornada final, en la que seguramente cada grupo tendrá sus encuentros de forma simultánea.

Hasta el momento, los resultados de los cuadrangulares en su apertura han sido los siguientes:

⦁ Fecha 1

Grupo A

Junior 1-0 Medellín

Nacional vs. América (noviembre 20)

Grupo B

Fortaleza 0-1 Tolima

Bucaramanga 1-0 Santa Fe

⦁ Fecha 2

Sábado 22 de noviembre

5:00 p. m. – Santa Fe vs. Fortaleza

7:30 p. m. – Tolima vs. Bucaramanga

Domingo 23 de noviembre

5:45 p. m. – Medellín Nacional

8:00 p. m. – América vs. Junior



Programación, fechas 3, 4 y 5, cuadrangulares Liga Betplay 2025-II

⦁ Fecha 3

Martes 25 de noviembre

7:30 p. m. – Santa Fe vs. Tolima

Miércoles 26 de noviembre

6:30 p. m. – Bucaramanga vs. Fortaleza

8:30 p. m. – Nacional vs. Junior

Jueves 27 de noviembre

7:30 p. m. – América vs. Medellín

⦁ Fecha 4

Sábado 29 de noviembre

5:30 p. m. – Tolima vs. Sata Fe

8:00 p. m. – Fortaleza vs. Bucaramanga

Domingo 30 de noviembre

6:30 p. m. – Junior vs. Nacional

Lunes 1 de diciembre

8:00 p. m. – Medellín vs. América

⦁ Fecha 5

Miércoles 3 de diciembre

Hora por definir – Fortaleza vs. Santa Fe

Hora por definir – Bucaramanga vs. Tolima

Jueves 4 de diciembre

Hora por definir – Junior vs. América

Hora por definir – Nacional vs. Medellín

⦁ Fecha 6 (programación por definir)

Santa Fe vs. Bucaramanga

Tolima vs. Fortaleza

América vs. Nacional

Medellín vs. Junior