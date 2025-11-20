Programación confirmada para fechas 3, 4 y 5 de cuadrangulares; solo horarios nocturnos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II ya tienen programación definida para prácticamente todas las jornadas, en las que se jugará exclusivamente por la noche.
Solo resta definir los horarios de la fecha 5, que ya tiene días asignados, y establecer la jornada final, en la que seguramente cada grupo tendrá sus encuentros de forma simultánea.
Hasta el momento, los resultados de los cuadrangulares en su apertura han sido los siguientes:
⦁ Fecha 1
Grupo A
Junior 1-0 Medellín
Nacional vs. América (noviembre 20)
Grupo B
Fortaleza 0-1 Tolima
Bucaramanga 1-0 Santa Fe
Publicidad
⦁ Fecha 2
Sábado 22 de noviembre
5:00 p. m. – Santa Fe vs. Fortaleza
7:30 p. m. – Tolima vs. Bucaramanga
Domingo 23 de noviembre
5:45 p. m. – Medellín Nacional
8:00 p. m. – América vs. Junior
⦁ Fecha 3
Martes 25 de noviembre
7:30 p. m. – Santa Fe vs. Tolima
Miércoles 26 de noviembre
6:30 p. m. – Bucaramanga vs. Fortaleza
8:30 p. m. – Nacional vs. Junior
Jueves 27 de noviembre
7:30 p. m. – América vs. Medellín
⦁ Fecha 4
Sábado 29 de noviembre
5:30 p. m. – Tolima vs. Sata Fe
8:00 p. m. – Fortaleza vs. Bucaramanga
Domingo 30 de noviembre
6:30 p. m. – Junior vs. Nacional
Lunes 1 de diciembre
8:00 p. m. – Medellín vs. América
Publicidad
⦁ Fecha 5
Miércoles 3 de diciembre
Hora por definir – Fortaleza vs. Santa Fe
Hora por definir – Bucaramanga vs. Tolima
Jueves 4 de diciembre
Hora por definir – Junior vs. América
Hora por definir – Nacional vs. Medellín
⦁ Fecha 6 (programación por definir)
Santa Fe vs. Bucaramanga
Tolima vs. Fortaleza
América vs. Nacional
Medellín vs. Junior