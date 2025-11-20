Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Programación confirmada para fechas 3, 4 y 5 de cuadrangulares; solo horarios nocturnos

Programación confirmada para fechas 3, 4 y 5 de cuadrangulares; solo horarios nocturnos

La Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, dio a conocer la cartelera de partidos para lo que resta de noviembre y la primera semana de diciembre.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 20 de nov, 2025
Todos los partidos de los cuadrangulares de la Liga Betplay serán por la noche.
Foto: Dimayor.

