Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Junior 1-0 contra Medellín

Este miércoles 19 de noviembre, Junior de Barranquilla se midió con Independiente Medellín, en el estadio Metropolitano, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

Ante un 'Metro' vestido de rojo y blanco, ambos equipos protagonizaron un encuentro de ida y vuelta, con muchas acciones y buena dinámica desde el primer minuto del encuentro. No obstante, la lesión de Washington Aguerre cambió varias cosas en el cuadro 'poderoso'; tanto, que a los solo minutos de su sustitución, el 'tiburón' anotó por medio de Didier Moreno.

El mediocampista 'rojiblanco' anotó frente a un Edwr Chaux, que hasta ahorita se estaba acomodando en el partido, luego del obligado cambio a los 27 minutos de partido. No más a los 35', llegó el primer y único gol del encuentro.

De esta manera, Junior se quedó con los tres puntos, para instalarse en la primera casilla de la tabla de posiciones en el grupo A.



¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A?