Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Junior 1-0 contra Medellín

Este miércoles 19 de noviembre, Junior de Barranquilla se midió con Independiente Medellín, en el estadio Metropolitano, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
Ante un 'Metro' vestido de rojo y blanco, ambos equipos protagonizaron un encuentro de ida y vuelta, con muchas acciones y buena dinámica desde el primer minuto del encuentro. No obstante, la lesión de Washington Aguerre cambió varias cosas en el cuadro 'poderoso'; tanto, que a los solo minutos de su sustitución, el 'tiburón' anotó por medio de Didier Moreno.
El mediocampista 'rojiblanco' anotó frente a un Edwr Chaux, que hasta ahorita se estaba acomodando en el partido, luego del obligado cambio a los 27 minutos de partido. No más a los 35', llegó el primer y único gol del encuentro.
De esta manera, Junior se quedó con los tres puntos, para instalarse en la primera casilla de la tabla de posiciones en el grupo A.