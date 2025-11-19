Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Junior 1-0 contra Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras el triunfo de Junior 1-0 contra Medellín

El equipo 'tiburón' pegó primero y, tras vencer por la mínima diferencia a los paisas, ahora es único y solitario líder del grupo A, en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de nov, 2025
Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay.
Acción de juego entre Junior vs. Medellín, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

