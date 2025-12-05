Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: día y hora

Todo está listo para la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II. El ente rector del fútbol colombiano, la Dimayor, publicó este viernes las fechas y los horarios de los partidos de la jornada que definirá el equipo que se enfrentará al Deportes Tolima en la final del campeón del torneo.

La jornada se disputará el próximo lunes en tres horarios distintos. A primer turno (3:00 p.m.), el 'pijao' se enfrentará a Fortaleza, ya sin obligación alguna al haber logrado la clasificación la fecha pasada. Más tarde, a la misma hora (5:15 p.m.), se definirá el grupo A. En Medellin, el 'poderoso' recibirá a Junior en busca de cerrar con honor su participación en la liga, mientras que Nacional visitará al América de Cali en busca de un triunfo y una ayuda de su rival de patio, para lograr la clasificación.

Finalmente, en el último turno de la noche (7:20 p.m.), Bucaramanga se medirá con Santa Fe, en un partido que solo será protocolario, ya que ninguno de los dos puede superar al Tolima en el liderato del grupo B, por la ventaja deportiva que logró el equipo tolimense en el 'todos contra todos'.

Deportes Tolima, finalista de la Liga BetPlay 2025-II Foto: Tolima Oficial

Programación de la sexta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

GRUPO A

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla

Día: lunes 8 de diciembre.

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

América de Cali vs. Atlético Nacional

Día: lunes 8 de diciembre.

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

GRUPO B

Deportes Tolima vs. Fortaleza

Día: lunes 8 de diciembre.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Día: lunes 8 de diciembre.

Hora: 7:20 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



Tabla de posiciones de los cuadrangulares

GRUPO A

1. Junior de Barranquilla - 11 pts. (+3)

2. Atlético Nacional - 8 pts. (+1)

3. América de Cali - 5 pts. (-1)

4. Independiente Medellín - 2 pts. (-3)

GRUPO B

1. Deportes Tolima - 11 pts. (+3)

2. Atlético Bucaramanga - 8 pts. (+2)

3. Independiente Santa Fe - 6 pts. (+1)

4. Fortaleza - 3 pts. (-6)