Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: día y hora

Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: día y hora

Dimayor dio a conocer cómo se jugará la última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Se definirá quien acompañará a Deportes Tolima en la final.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de dic, 2025
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, los únicos con vida del grupo A para clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025
