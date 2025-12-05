Sorteo Mundial 2026: el grupo que más le conviene a Colombia, según Javier Hernández Bonnet

El sorteo del Mundial 2026, programado para el viernes 5 de diciembre de 2026 en Washington, ha dado para todo tipo de opiniones de aficionados, jugadores, entrenadores, técnicos y periodistas, que buscan anticiparse al posible camino que cada equipo podría tener en la cita orbital.

Fue así como el analista Javier Hernández Bonnet explicó en ‘Día a día’, programa de Caracol Televisión, lo que sería mejor para la Selección Colombia en la conformación de cuadrangulares debido a la particularidad del certamen, en el que 16 ciudades albergarán 104 partidos en 3 países diferentes con usos horarios diversos, altitudes y climas diversos.

En ese sentido, el comentarista manifestó que la clave para un buen desempeño puede pasar por evitar largos desplazamientos y los días de desgaste en aeropuertos, aviones y salas de espera, algo que –según él–, puede llegar a ser tan determinante como el nivel de los rivales que haya al frente.



¿Qué grupo le conviene a Colombia en el Mundial 2026?

De acuerdo con la exposición de Hernández, a la escuadra ‘cafetera’ le sería ideal integrar el mismo cuadrangular de México, con lo cual podría tener la mayor parte de sus presentaciones en territorio ‘azteca’ y así no se vería sometida a trámites de cambio de país y más demoras que quitan tiempo de trabajo y descanso.

“Si fuera por mí, yo diría que lo mejor sería quedar en el grupo de México, porque tienes que hacer menos recorridos. Los desplazamientos largos fatigan y eso empieza a contar”, expuso.



Bajo esa luz, si Colombia queda en el cuadrangular A, máximo tendría un rival europeo y uno de Así o África.

Publicidad

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y 2 de la repesca intercontinental.

