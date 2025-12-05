Síguenos en:
Sorteo Mundial 2026: el grupo que más le conviene a Colombia, según Javier Hernández Bonnet

Sorteo Mundial 2026: el grupo que más le conviene a Colombia, según Javier Hernández Bonnet

El comentarista de Gol Caracol analizó el panorama que le sería más favorable al combinado ‘cafetero’ en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de dic, 2025
Selección Colombia y el grupo que más le conviene en el sorteo del Mundial 2026.jpg
A la Selección Colombia le conviene el grupo de México, según Javier Hernández Bonnet.
Foto: FCF.

