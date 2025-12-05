Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pep Guardiola destapó la Selección a la que le hará fuerza en el Mundial 2026; ojo que no es España

Pep Guardiola destapó la Selección a la que le hará fuerza en el Mundial 2026; ojo que no es España

El entrenador del Manchester City atendió algunos interrogantes de la prensa y se refirió al Mundial de 2026, que es tema por la realización del sorteo en territorio estadounidense.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Pep Guardiola, entrenador español del Manchester City, en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador español del Manchester City, en un partido de la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad