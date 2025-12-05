Pep Guardiola destapó la Selección a la que le hará fuerza en el Mundial 2026; ojo que no es España

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en las últimas horas que le encantaría que Inglaterra "dé el último paso" en la Copa del Mundo, a escasas horas de que se celebre el sorteo de la fase de grupos del evento que organiza la FIFA y que se jugará en Estados Unidos, México y Canada el próximo año.

"Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos que se presentan en el ambiente. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa.

"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra", complementó el español en una rueda de prensa celebrada recientemente.

Guardiola no se refirió sobre la Selección de España, su país de origen, y más bien dedicó sus palabras a una Inglaterra, que tiene un plantel con figuras, encabezadas por Harry Kane, quien juega en la actualidad en Bayern Múnich, mostrando un rendimiento relevante y cosechando elogios por lo que viene haciendo en el equipo que dirige Vincent Kompany.



Publicidad

Cabe indicar que Inglaterra conocerá este viernes en Washington sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo y desde ya existe gran expectativa entre los aficionados ingleses y también en la prensa de dicho país.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AFP

Thomas Tuchel, técnico de los 'Tres Leones', ya está en la ciudad estadounidense y habló con la cadena británica BBC sobre las posibilidades del Mundial.

Publicidad

"Estamos cada vez más cerca de lo que todos queremos afrontar y encarat y cada vez estamos más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el 'momentum' y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros", dijo el alemán.