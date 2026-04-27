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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Si la Selección Colombia no avanza en el Mundial 2026, a todos nos va mal; dejemos de criticar"

"Si la Selección Colombia no avanza en el Mundial 2026, a todos nos va mal; dejemos de criticar"

Camilo Zúñiga, mundialista con la Selección Colombia, lanzó un mensaje y un llamado a la unión para "arropar" a Néstor Lorenzo y a sus dirigidos de cara a la Copa del Mundo.

Por: Javier García
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Camilo Zuñiga, exjugador Seleccion Colombia
Camilo Zúñiga durante un partido con Colombia frente a Grecia, en el Mundial Brasil 2014
AFP

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