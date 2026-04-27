"Si la Selección Colombia no avanza en el Mundial 2026, a todos nos va mal; dejemos de criticar"

La Selección Colombia de fútbol se lleva muchas miradas por estos días, tanto de los aficionados, como de la prensa, por la cercanía del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que el equipo que dirige Néstor Lorenzo quedó ubicado en el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Y ese sentido, en Gol Caracol hablamos con Camilo Zúñiga, figura en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y dejó un llamado a la unión para el cuerpo técnico y el grupo base de jugadores y también destacó lo que viene haciendo Luis Díaz con Bayern Múnich.

¿Cómo ve a la Selección Colombia para el Mundial 2026?

"Es un buen grupo, hay buena selección. Aquí lo más importante es que ellos lleguen al Mundial con confianza. Además, venían muy unidos, eso no quiere decir que no sean unidos, pero cuando uno pierde existe una sensación que no es buena, es cuando empieza la desconfianza. Uno como futbolista sabe cómo se siente un jugador cuando pierde varios partidos seguidos, cuando la confianza por ahí se va perdiendo. Yo creo que es el momento de no darle tan duro, de no criticar. Hay que arroparlos nosotros como país. Lo que debemos hacer es empezar a pensar y dejar de ser egoístas y todo el tiempo señalar. Apoyemos a los jugadores, mandemos mensajes positivos, así sea que en los partidos anteriores no hayan sido positivos los resultados".

Impresionante momento de Luis Díaz en Bayern Múnich...

"Hoy él es el extremo diferente a nivel mundial. Se merece todo lo bonito del mundo y es algo que él ha trabajado. Eso es algo que no llegó solo, ni gratis. Es un ‘pelao’ que siempre ha tenido esa visión, ese carácter de conseguir lo que sueña. Si uno se da cuenta, desde que inició en la Selección Colombia siempre ha ido para arriba, nunca ha tenido altibajos. Es importante que así como ‘arropamos’ a Luis que se ha ido ganando las cosas, ‘arropemos’ al que por ahí no se encuentre bien".



La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia. AFP

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¿Y el caso de James Rodríguez cómo lo analiza?

"Puede que en estos dos partidos, contra Croacia y Francia, no estuvo con mucho nivel, por la falta de ritmo. Todos sabemos quién es James cuando se pone la camisa de la Selección Colombia. Entonces, no debemos dejarnos llevar por uno o dos periodistas que hablen tanta cosa de James. Reitero, aquí no pierde James, Luis Díaz, ni Lorenzo; perdemos todos si Colombia no avanza. Lo que necesitamos es más apoyo".

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Camilo Zúñiga y la Liga El Dorado que lanzó Carlos Sánchez

"La verdad es de admirar todo lo que está haciendo Carlos Sánchez, lo que está haciendo mi gran amigo porque esto es de ‘tenerlos bien puestos’. Esto de tomar la iniciativa es algo muy bonito para todos los jóvenes, que como él lo llegó a mencionar, que no han tenido esa oportunidad de jugar fútbol profesional que los puedan mirar otras personas, otros empresarios. Es algo que de verdad mueve e impacta, nos motiva a nosotros los exjugadores. Es algo bueno no solo para esta liga, sino para el país", dijo Zúñiga con respecto al lanzamiento de la Liga El Dorado que lidera la 'Roca' Sánchez y que busca espacios de competencia para jóvenes talentos de nuestro país en diferentes regiones.