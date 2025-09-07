Promesa del fútbol colombiano murió en accidente de tránsito; en poco se iba a la MLS

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se dio una trágica y triste noticia de una promesa del fútbol colombiano, Éder Smic Valencia Ambuila, quien tenía todo listo para ir a la Major League Soccer (MLS) y quien falleció en las últimas horas.

La noticia la dio el club Academia Alemana Popayán, donde jugaba actualmente el joven jugador de apenas 16 años, quien informó que fue en un “accidente automovilístico”.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”; fue el emotivo mensaje de la institución.

🕊️ Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/bb9yT2z0jJ — Academia Alemana Popayán - AAFP (@_AAFPopayan) September 7, 2025

Además, se conoció que el delantero “tenía acuerdo para fichar por New York Red Bulls de la MLS” y que “viajará la próxima semana a Estados Unidos”, en la información dada por el periodista Mariano Olsen.

Esta noticia del fallecimiento del joven jugador colombiano se da en un día en el que también murió un exfutbolista colombo-brasileño que militó en Millonarios, Santa Fe y Atlético Bucaramanga: Eduardo Guillio, quien estaba hospitalizado desde hace algunos días.