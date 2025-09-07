Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Promesa del fútbol colombiano murió en accidente de tránsito; en poco se iba a la MLS

Promesa del fútbol colombiano murió en accidente de tránsito; en poco se iba a la MLS

Este domingo se conoció la trágica noticia de un joven futbolista colombiano que estaba cerca de dar el salto al balompié internacional.

Éder Smic Valencia Ambuila
Éder Smic Valencia Ambuila jugador que falleció en accidente - Foto:
Academia Alemana Popayán
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 07:22 p. m.