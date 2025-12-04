Promesa del futbol colombiano seguirá los pasos de MarioYepes; se acerca a gigante europeo

Juan David Arizala, lateral izquierdo del Deportivo Independiente Medellín, tendría los días contados en el fútbol colombiano. El joven jugador estaría en conversaciones avanzadas para viajar rumbo a Italia y tener su primera experiencia profesional en el extranjero.

De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el Milan sería el equipo que estaría detrás de los servicios del futbolista de 20 años. "Exclusiva. El AC Milan está interesado en Juan Arizala, lateral izquierdo de Independiente Medellín. Las negociaciones entre las partes están avanzadas", afirmó el comunicador.

Arizala, de gran desempeño en la Selección Colombia Sub-20, tanto en el Sudamericano de la categoría, como en el Mundial que se realizó este año en Chile, firmaría así con un grande del fútbol italiano, que en la actualidad es dirigido por el técnico Massimiliano Allegri.

Publicidad

Esclusiva. Il Milan è forte su Juan Arizala, terzino sinistro dell’Independiente Medellín.



Trattativa avanzata tra le parti. Tutti i dettagli su youtube. https://t.co/QjvrKQiyk8 pic.twitter.com/zgNZ36tmSl — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 4, 2025

De igual manera, Fabrizio Romano, experto en fichajes, también hizo una publicación en su cuenta de X, dando como cercano el arribo del nariñense al cuadro 'rossonero'. "El AC Milan se acerca a un acuerdo para fichar a Juan Arizala procedente del Deportivo Independiente Medellín. Acuerdo en las etapas finales". El colombiano debutó en 2023 con el 'poderoso' y desde ahí ha jugado 50 partidos en todos los torneos nacionales, con un saldo de tres goles y una asistencia.

🚨🔴⚫️ AC Milan are closing in on deal to sign Juan Arizala as new 20 year old RB from Deportivo Independiente Medellin.



Agreement at the final stages. 🇨🇴@MatteMoretto



🎥 https://t.co/YFFY9KUdnQ pic.twitter.com/bLHV2nqaJr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025

Publicidad

Sin embargo, donde más destacó el jugador fue en la selección juvenil de nuestro país, donde fue titular en ocho de los nueve partidos en el sudamericano de la categoría, en los que hizo una asistencia. Además, siempre estuvo en el once del técnico César Torres en el campeonato del mundo, como lateral izquierdo, proyectándose siempre por la banda y siendo sólido en la marca, por lo que era un prospecto muy atractivo para los equipos europeos, y parece que el Milan habría tomado la delantera y estaría a punto de cerrarlo.