Indignación en Bayern Múnich por caso Luis Díaz en Champions League; "esperando"

Para Bayern Múnich la competencia no da tregua y después del triunfo 3-2 sobre Unión Berlín, en la Copa de Alemania; los dirigidos por Vincent Kompany tienen la mira puesta en dos compromisos: contra Sttutgart, por la Bundesliga el próximo sábado, y frente a Sporting de Portugal, por Champions League, el martes 9 de diciembre.

Y en medio de la preparación y el manejo de cargas y recuperación del plantel, en los medios alemanes se viene mencionando con respecto a un malestar de los directivos del club bávaro con la UEFA. Todo por cuenta del caso de la sanción de Luis Díaz, quien deberá pagar tres fechas por fuera en el torneo europeo luego de la acción de juego en la que salió lesionado Hakimi, figura del PSG, en el duelo realizado en el Parque de los Príncipes, por la que el atacante vio la cartulina roja.

El tema lo informó en la red social 'X' la cuenta partidaria 'Mia Santa' que apuntó que "el Bayern aún no ha recibido respuesta de la UEFA a su apelación de la sanción de tres partidos a Luis Díaz. Los responsables del club están desconcertados por esta situación. La impaciencia crece, ya que su próximo partido de la Champions League se disputará pronto".

Pero además de eso, también se complementó la información y se indicó que "el Bayern se enteró dos semanas y media después del partido contra el PSG de que Díaz sería suspendido tres partidos. Posteriormente, tuvo que esperar la justificación por escrito del veredicto antes de poder presentar un recurso. Este recurso finalmente se presentó, pero ahora llevan casi dos semanas esperando de nuevo sin respuesta de la UEFA".



Hay que recordar que Díaz Marulanda se ha convertido en una pieza clave en el andamiaje ofensivo del equipo de Kompany, quien esperaba una sanción mínima para él y se mostró sorprendido cuando se reveló la noticia. En Champions, Bayern viene de perder 3-1 frente a Arsenal y ahora espera retomar la senda del triunfo enfrentando a los lusos. En este compromiso frente a los ingleses no estuvo el estelar jugador de la Selección Colombia.