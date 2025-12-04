Así será el sorteo del Mundial 2026; programación completa, con hora de Colombia

El sorteo de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 p. m., hora colombiana, en el Centro de Artes John F. Kennedy de Washington, Estados Unidos. Sin embargo, desde mucho antes empezará la programación.

Por ello, la transmisión oficial de televisión del Canal Caracol y la aplicación Ditu comenzará desde las 11:00 de la mañana, ya que la idea es que los aficionados no se pierdan ningún detalle de una gala en la que no solo se harán presentes estrellas del fútbol, ya que también serán protagonistas actores, cantantes y estrellas de otros deportes.

En ese sentido, vale la pena aclarar que el certamen contará con varios bloques dedicados al espectáculo para que sorteo no se limite a la tensión por saber a qué rivales deberá enfrentar la Selección Colombia y los demás equipos.

De hecho, se tratará de un acto que tardará cerca de 2 horas en los que los ojos del planeta estarán puestos, pues esta es la primera carta de presentación que tendrá la cita orbital, programada para llevarse a cabo en 16 ciudades de México, EE. UU. y Canadá con 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.



Sorteo Mundial 2026: programación, con hora de Colombia

⦁ 11:00 a. m. - alfombra roja

Llegada de todos los invitados a la gala, como artistas, figuras de otros deportes, leyendas del futbol, entrenadores y directivos de las diferentes selecciones y demás. El anfitrión en esa sección será el exjugador de fútbol americano Eli Manning, que se encargará de recibir a todas las personalidades.



⦁ 12:00 p. m. - actos musicales y sorteo

El acto tendrá una duración anunciada de una hora y 45 minutos con segmentos que incluirán las presentaciones cantantes como el italiano Andrea Bocelli, el inglés Robbie Williams y la hawaiana Nicole Scherzinger.

Los presentadores serán el actor de ascendencia colombiana Danny Ramírez, la modelo alemana Heidi Klum y el actor estadounidense Kevin Hart.

Por su parte, el sorteo será conducido por el exfutbolista británico Rio Ferdinand, que será secundado por la presentadora inglesa Samantha Johnson.

Entre tanto, las balotas de cada bombo serán sacadas por ídolos del deporte estadounidense, como Shaquille O'Neal (exestrella del baloncesto de la NBA), Tom Brady (fútbol americano), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (béisbol).

⦁ 2:00 p. m. - cierre

Los encargados de bajar el telón serán los integrantes de la legendaria agrupación estadounidense Village People, que interpretarán su icónico éxito ‘Y.M.C.A.’, según informó FIFA.

⦁ 6 de diciembre, 12:00 p.m. - segunda parte

Un día después de conocer los cuadrangulares, se establecerán los estadios y horarios que cada equipo tendrá en la fase de grupos.



Presidentes de México, EE. UU. y Canadá, en sorteo Mundial 2026

Aunque se confirmó que los mandatarios de los 3 países anfitriones del Mundial estarán en Washington, hasta el momento no se ha confirmado si alguno de ellos va a intervenir con algún tipo de discurso en la ceremonia. Ellos son: Claudia Sheinbaum (México), Donald Trump (EE. UU.) y Mark Carney (primer ministro de Canadá).

Lo único que FIFA reveló al especto es que “los 3 jefes de Estado darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas”.