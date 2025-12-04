Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Presidente de la FCF piensa más allá del Mundial 2026 y dio su veredicto sobre futuro de Lorenzo

Presidente de la FCF piensa más allá del Mundial 2026 y dio su veredicto sobre futuro de Lorenzo

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, habló con Gol Caracol sobre la Selección Colombia y entregó detalles de cara al sorteo de este viernes del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Ramón Jesurún habló de la Selección Colombia y Néstor Lorenzo antes del sorteo del Mundial
Ramón Jesurún habló de la Selección Colombia y Néstor Lorenzo antes del sorteo del Mundial
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad