Presidente de la FCF piensa más allá del Mundial 2026 y dio su veredicto sobre futuro de Lorenzo

A horas de conocerse la suerte de la Selección Colombia, en cuanto a grupo se refiere del Mundial 2026, nuestra periodista Marina Granziera habló con Ramón Jesurún, presidente de la FCF, quien ya se encuentra en territorio estadounidense para ser testigo del sorteo de la cita orbital del próximo año que se jugará además en México y Canadá.

El dirigente tocó varios temas importantes de cara a la preparación del seleccionado colombiano y hasta se refirió sobre el futuro del entrenador Néstor Lorenzo, de quien dijo estar "encantado" por su labor.

¿Qué decir del dulce año de las selecciones Colombia, en diferentes categorías y en rama masculina y femenina?

"Sí, indudablemente fue un año pletórico, muy buenos resultados. Como tú muy bien anotas, el clasificar a cinco mundiales FIFA y a eso le agregaríamos la clasificación anticipada a los Juegos Olímpicos de la Selección Femenina de mayores. Yo creo que cerramos un ciclo muy exitoso y bueno, a seguir luchando y a preservar todo esto que se ha venido consiguiendo".

Y ahora se viene el sorteo del Mundial 2026...

"Sí, yo creo que la Selección Coombia de mayores nos da mucha tranquilidad. De todas maneras, se clasificó que era el objetivo primordial a este tema del mundial aquí en los Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, a esperar ya el inicio del mundial, que yo creo que es el viernes, con la celebración del sorteo".



¿Tienen previsiones de sede, regiones y temas logísticos para el Mundial 2026?

"Hemos considerado que contra el azar uno no puede luchar. Cualquier cosa puede pasar y es lo que va a suceder el próximo viernes. Pero ya tenemos, digamos, algunos esquemas, de acuerdo a la zona donde nos toque. Todos sabemos que hay una zona que es la Oeste, la zona Centro y la zona Este, donde la FIFA ha, digamos, dividido en tres lo que va a ser el campeonato del mundo, en lo que tiene que ver con la primera ronda. Y ya tenemos algunos temas en borrador, de acuerdo al resultado que derive el sorteo el próximo viernes e inmediatamente empezar a fijar todo lo que es la logística sólida, para tener una muy buena preparación de nuestra selección".

¿Ya mirado algunas bases, algunos centros de entrenamiento?

"Sí, hay que tener en cuenta que el sorteo del viernes solamente va a definir los equipos que van a conformar cada uno de los 12 grupos y 24 horas después, o sea, el sábado, ya se sabrán horarios, estadios, el tema de las ciudades y en base a eso, pues ya lo que tenemos en borrador ir inmediatamente a cristalizarlo".

Colombia está en el bombo 2, pero hay que estar pendiente de que el bombo 1, bombo 3, bombo 4, ¿siempre hay rivales complicados?

"Sí, el bombo 1 pues es lo obvio, son los equipos más fuertes, más los tres equipos que hacen de sede. Estamos en el bombo 2, de ahí ningún rival, por razones obvias pues enfrentaremos en la primera ronda y sí viene el tema 3 y el tema 4, donde hay involucrados algunos equipos muy fuertes. Vamos a ver qué pasa, pero Mundial es Mundial y estamos preparados y listos para que sea pues lo que todos hemos dicho, lo que la suerte indique".

¿Están viendo Colombia con otros ojos, hablando con algunos colegas brasileños, ven a la Selección como sorpresa o como favorita?

"Pues no, no me gusta eso, es bueno, es halagador, pero yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en lo que tenemos, indudablemente hay una selección sólida, una selección fuerte que viene trabajando y va a seguir trabajando para llegar al Mundial a buscar cosas bien importantes y ojalá, las mejores".

El tema de Néstor Lorenzo, seguramente pues él tiene contrato hasta el final de la Copa del Mundo, pero faltan seis meses. ¿Hay ganas de ambos lados de seguir?

"Bueno, del lado nuestro, total encanto con él, nos gustaría dentro de estos procesos que esto continúe. Ya miraremos qué piensa él, no hay ninguna duda de que el Mundial va a sentar una pauta muy clara para cuando llegue el abordaje de ese tipo de situaciones. Hoy estamos centrados en el Mundial, realmente con él no hemos conversado nada, pero si es del lado nuestro, indudablemente que nosotros somos muy amigos de la continuidad y cuando se viene haciendo un trabajo muy bueno como el que hace el profesor Lorenzo, pues con más razón".

¿Qué pensar de los partidos de fogueo que quedan?

"Sí, tenemos algo bosquejos de eso. Obviamente todo está sujeto al resultado del sorteo, pero la idea del profesor Lorenzo es tener rivales fuertes. Ojalá rivales europeos, rivales africanos pudiera ser importante. Mínimo hay cuatro partidos, pudiera existir un quinto que sería antes del inicio de la Copa del Mundo, pero reitero, todo lo definiremos cuando ya el sorteo esté debidamente establecido. Así que a partir de la próxima semana, seguramente empezaremos a concretar esos partidos amistosos que sirvan de preparación para llegar al inicio de la Copa del Mundo en el estado que todos queremos".

Selección Colombia, en un partido por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 AFP