Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mundial 2026: álbum oficial tendrá 2 portadas; será el más grande ¿Cuándo sale a la venta?

Mundial 2026: álbum oficial tendrá 2 portadas; será el más grande ¿Cuándo sale a la venta?

El adelanto se dio un día antes del sorteo de grupos de la Copa del Mundo, ya que después de que conformen todos los cuadrangulares y se sepan todos los clasificados se empezará a comercializar.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Así será el álbum Mundial 2026, el más grande de la historia de las Copas del Mundo.jpg
Este es el álbum del Mundial 2026, el más grande de la historia.
Pantallazo, video oficial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad