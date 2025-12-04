Mundial 2026: álbum oficial tendrá 2 portadas; será el más grande ¿Cuándo sale a la venta?

El Mundial 2026 cada vez toma más forma con la cercanía del certamen que en esta oportunidad tendrá a 48 equipos disputando un total de 104 partidos, enfrentamientos que se conocerán después del sorteo de grupos, programado para el viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m., hora colombiana.

Fue así como el álbum oficial de la cita orbital presentó su primera portada, dedicada a Estados Unidos y Canadá, 2 de los países anfitriones, mientras que la segunda carátula, que será inspirada en México, el otro país que albergará el torneo, se emitirá semanas después.

El resto del texto aún no se ha publicado porque para ello se debe saber cómo quedarán los 12 cuadrangulares, la programación completa, así como los nombres de todos los equipos que participarán y aún falta que en marzo de 2026 se definan los últimos 6 clasificados tras los repechajes pendientes.

Y aunque todavía no se sabe si cada selección podrá inscribir 26 o 30 jugadores, el álbum ya tiene unas caraterísticas establecidas que serivrán para que los aficionados vayan ahorrando para poderlo llenar si se tiene en cuenta que será el más robusto de los que hasta ahora de conocen.



¿Cómo será el álbum oficial del Mundial 2026?

Según lo comunicó Panini, la firma que lo elabora, se tratará de un texto con 112 páginas y espacio para 980 láminas. Además, se supo que cada sobre tendrá 7 calcomanías. Es decir, para llenarlo se deben comprar al menos 140 sobres y esperar que ninguna figura salga repetida, lo representa una robusta inversión económica no comparable con la de años anteriores.



¿Cuándo sale a la venta el álbum del Mundial 2026?

Aunque su comercialización dará inicio después de marzo de 2026, mes en que quedará definida la totalidad de selecciones participantes tras la definición de todas las repescas, próximamente se lanzará una preventa virtual con precios que aún están por definir.