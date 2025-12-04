Asombro de Luis Díaz ante un grito desesperado desde la tribuna; lo devolvieron a sus raíces

Luis Díaz pasa por un gran momento con la camiseta del Bayern Múnich, club al que llegó para la presente temporada procedente del Liverpool, que recibió cerca de 75 millones de euros por el guajiro.

Partido a partido, ‘Lucho’ se ha ganado el corazón de los hinchas bávaros, quienes disfrutan de sus actuaciones desde las tribunas, convirtiéndolo en uno de los jugadores más queridos y asediados del plantel.

El gran gesto que tuvo Luis Díaz con un aficionado

Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayern Múnich en partido por la Copa de Alemania. AFP

Por los octavos de final de la Copa de Alemania, Bayern Múnich se enfrentó en condición de visitante al Unión Berlín, al que derrotó 3-2. Luis Díaz disputó los 90 minutos del partido, jugado en el estadio An der Alten Försterei.



A través de sus redes sociales oficiales, el Bayern publicó un video que tiene como protagonista al extremo colombiano. Cuando el nacido en Barrancas (La Guajira) se disponía a ingresar al túnel, se percató de que un aficionado lo llamaba desde la tribuna.

De inmediato, el jugador de la Selección Colombia hizo el gesto de acercarse para firmar una prenda. Para su sorpresa, la camiseta a firmar era la del Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores.

“Nos quedó claro que para Luchito hay amores que no se olvidan”, fue uno de los mensajes que acompañó el video.

Entre 2017 y 2019, Díaz Marulanda defendió la camiseta del conjunto ‘tiburón’, con el que disputó 106 partidos en todas las competiciones, registró 20 goles y nueve asistencias, y conquistó cuatro títulos.



Números de Luis Díaz con Bayern Múnich

En la presente temporada con el conjunto alemán, Luis Díaz acumula 12 anotaciones y seis asistencias en 20 apariciones.



¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

Por la fecha 13 de la Bundesliga, Bayern Múnich se medirá ante Stuttgart en condición de visitante. El compromiso está programado para el sábado 6 de diciembre desde las 9:30 a. m. (hora colombiana).