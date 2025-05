¿Qué dice la IA sobre las chances de Millonarios y Nacional de ser cabezas de serie?

La última jornada del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay I-2025 promete emociones al límite. No solo hay equipos que pelean por entrar al selecto grupo de los ocho, también está en juego un privilegio clave: ser cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales. América de Cali (36 puntos) y Deportes Tolima (36) lideran la tabla, pero Atlético Nacional y Millonarios (ambos con 35 unidades) les siguen muy de cerca.

Para que Nacional y Millonarios logren ese objetivo, no solo deberán ganar sus respectivos partidos, sino que también necesitarán que América y Tolima tropiecen en la última fecha.

Millonarios: buen historial ante Chicó y ventaja de local

Millonarios se impuso a Envigado en El Campín por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2025. Colprensa

El equipo de Alberto Gamero llega con un panorama alentador. Recibirá en El Campín a Boyacá Chicó, rival contra el que ha ganado dos de sus últimos tres enfrentamientos en casa, con un empate como único revés. Además, el cuadro embajador se ha mostrado fuerte como local en esta fase del torneo. De ganar, sumaría 38 puntos y podría quedarse con uno de los dos primeros lugares si América o Tolima no suman de a tres. Las probabilidades están a su favor, siempre y cuando no haya sorpresas.

Nacional: rival complicado y baja clave

Edwin Cardona en Atlético Nacional Colprensa

El panorama para Atlético Nacional es un poco más complejo. Enfrentará a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, un rival que históricamente lo ha incomodado en Medellín. De hecho, el conjunto verdolaga no ha podido ganar en sus últimos tres partidos como local ante el cuadro costeño: dos derrotas y un empate. Además, no contará con Edwin Cardona, expulsado en la jornada anterior, lo cual podría mermar su capacidad creativa en el mediocampo. Aunque una victoria no está fuera del alcance, el contexto actual presenta más obstáculos para los dirigidos por Javier Gandolfi.

En este orden de ideas, de acuerdo con 'Chagpt', Millonarios tiene una probabilidad más alta de lograr el objetivo, mientras que Nacional necesitará un partido perfecto y una caída de los favoritos. La emoción está garantizada.

¿La final soñada?

Muchos aficionados sueñan con una revancha de la final del primer semestre de 2023 entre Nacional y Millonarios. Con el nuevo sistema de sorteo, esa posibilidad pasa porque ambos sean cabezas de serie. Si bien no depende solo de ellos, el escenario no es imposible.