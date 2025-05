Dimayor actualizó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025; así quedó todo

Tras un largo tiempo de silencio, hace un par de minutos la Dimayor se pronunció a través de sus redes sociales ante el caso de Once Caldas y Unión Magdalena, que tiene trascendental influencia en la pelea por ingresar a los ocho clasificados hacia las finales del fútbol colombiano.

Y es que, aunque el tema todavía está a la espera de la resolución final, el máximo organismo del fútbol colombiano no se anduvo con rodeos y publicó la tabla de posiciones actualizada, una vez finalizó la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2025.

Evidentemente, esto era oportuno y necesario, teniendo en cuenta que, en la pelea por ingresar a los ocho clasificados, Deportivo Pasto está pendiente de lo que pueda pasar en este caso, ya que, después de vencer 2-1 a Once Caldas, llegó a las 29 unidades, que los metían dentro del grupo de los ocho.

Sin embargo, la Dimayor aclaró todo, enfatizando que, en el duelo frente a Unión Magdalena, el combinado manizaleño se quedó con los tres puntos por la invasión de hinchas samarios que afectaron el correcto desarrollo del juego en los minutos finales y, que además, tuvo un acto violento que dejó al estratega del ‘blanco blanco’ afectado.

Según lo mostraron las cámaras e imágenes del encuentro, Hernán Darío Herrera terminó con su pie envuelto en hielo, para sanar el dolor provocado del lanzamiento de una botella, por parte de los fanáticos del ‘ciclón’.

¿Once Caldas queda dentro de los ocho?

Pues bien, debido a todo lo anteriormente mencionado, en el escritorio le dieron los tres puntos al Once Caldas, con un 3-0 contundente sobre los samarios.

De esta manera, el equipo blanco llegó a las 30 unidades, que lo ponen por un punto encima de Deportivo Pasto quien, antes de la publicación de Dimayor este martes, se encontraba dentro del grupo de los ocho.

Así las cosas, el ‘blanco blanco’ regresó al selecto grupo de clasificados a los cuadrangulares finales, que se definirán este próximo domingo, cuando se juegue la última jornada.

⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟗 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025!



De acuerdo a la decisión pendiente sobre el partido de @UnionMagdalena vs. @oncecaldas, por la Fecha 17, se actualizan los puntos correspondientes.… pic.twitter.com/nFUxkWJw0T — DIMAYOR (@Dimayor) May 20, 2025

¿Esta decisión ya es definitiva?

Según lo hizo conocer Dimayor, todavía no es una resolución final; más bien parcial. “De acuerdo a la decisión pendiente sobre el partido de Unión Magdalena vs. Once Caldas, por la Fecha 17, se actualizan los puntos correspondientes”, citó el máximo organismo del fútbol colombiano, dejando claro que aún el caso no está cerrado.

Si se falla a favor del Unión Magdalena y le dan los puntos, inmediatamente Once Caldas bajaría de casilla y Pasto regresaría al grupo de los ocho.