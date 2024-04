Fue volante de Millonarios y Bucaramanga, y ahora es una 'mole' con gimnasio propio

Jugó durante once años en el fútbol profesional. Defendió los colores de Atlético Bucaramanga, del El Vigía, de Venezuela, y también de Millonarios. Sumó cerca de 400 partidos en primera división y en 2015 decidió cerrar ese camino en el balompié, para buscar nuevos caminos, pese a tener un par de ofertas de la Primera B. Se trata de Andrés 'Michi' Sarmiento, quien no se separó del mundo del deporte y poco a poco ha consolidado su gimnasio en la capital de Santander.

En medio de una de las pausas en su imponente local llamado Gym MS, el otrora mediocampista, que se destacó por su buena técnica, pegada y visión de juego, 'Michi' atendió una llamada de Gol Caracol y habló de su pasado y presente.

"Ahora tengo la suerte de estar en Bucaramanga. Recuerdo que yo tuve la oportunidad de irme a otro equipo, me llamaron; pero decidí no seguir. Para ese tiempo, creo que 2015, preferí no seguir, porque además se dio la llegada de mi hijo, que quedé en casa y estar cerca de él. Ahí pues ya empezó una nueva vida para uno", aseguró inicialmente el nacido en Bucaramanga, de 45 años.

Para Sarmiento el siguiente paso al colgar los guayos se dio con la búsqueda de nuevas actividades y se orientó hacia el entrenamiento funcional, trabajando con algunos jóvenes jugadores en formación, fue evolucionando hasta llegar a montar un completo gimasio, en el que están inscritas más de 300 personas, de diferentes edades.

Andrés 'Michi' Sarmiento, exjugador de fútbol. Archivo particular

"Mi gimnasio ha evolucionado para ofrecer una experiencia más completa. Además de los ejercicios funcionales que se realizan con el peso corporal, hemos ampliado nuestras instalaciones con una zona de cardio que incluye caminadoras, bicicletas, elípticas y otras máquinas para que nuestros clientes se ejerciten de manera efectiva. Esa es mi pasión: dedicarme al gimnasio y al entrenamiento funcional", expresó el santandereano.

En medio de dicha actividad, es él la imagen de su negocio y por eso también su apariencia física ha cambiado, a tal punto que no faltan las bromas de algunos de sus antiguos compañeros del fútbol. Así dijo que "cuando jugaba profesionalmente, pesaba alrededor de 70 72 kilos. Ahora mi peso es de 95 kilos. El deporte y el entrenamiento con pesas son aspectos importantes en mi vida, incluso eso me hacen sentir más joven. Antes, mientras jugaba fútbol, la dedicación era diaria: entrenamientos bajo el sol, carreras para mantenerme la forma y controlar mi porcentaje de grasa corporal. Para el fútbol, no es tanto la masa muscular".

Y ahí entre risas, 'Michi' complementó y aseguró que "cuando me veo con gente que jugué, me dicen que estoy 'yankee' (risas). No tengo esa idea de ser musculoso y fornido. En mi caso, me enfoco más en el fortalecimiento y en mantener una buena presencia física debido a mi trabajo en el gimnasio".

Gimnasio del exjugador Michi Sarmiento. Archivo particular

Andrés 'Michi' Sarmiento se encuentra entregado en alma, corazón y vida a su labor, que es demandante, con extensos horarios y con constante actividad fisica, algo que se hizo habitual para él desde que decidió que su sueño era en el fútbol, en donde logró figurar y mantenerse por una década.

Hablando de fútbol con Andrés 'Michi' Sarmiento

Andrés 'Michi' Sarmiento, con el número 18 del Bucaramanga. COLPRENSA

¿Qué piensa del fútbol, el de antes y el de hoy?

"Es bonito. Fue un mundo en el que se vio que hay compañerismo, pero también envidias y luchas. Personalmente no he mantenido muchas amistades en este ámbito. Ahora en el fútbol de hoy el aspecto económico es fundamental, algo que antes no era tan predominante. Se manejan sumas de dinero impresionantes, en el fútbol colombiano ha sueldos grandes. En mi tiempo creo que había la pasión y el amor por el juego".

¿Ahora es solo gimnasio, dejó el balón de lado?

"Juego recochas acá con los amigos del gimnasio y a veces pienso que aún puedo jugar al fútbol, pero la realidad es diferente. Ya no es lo mismo, me lesiono más seguido y con más gravedad. Ahora tengo 45 años y las lesiones son más frecuentes que antes".

¿Cómo ve el fútbol de hoy, en cuanto al estilo de juego, la velocidad y demás?

"Me gusta observar cómo los jugadores están mejor preparados físicamente para las competencias en estos tiempos. Se nota que hay más velocidad y choque en el juego. Antes, solía destacar el talento y la pausa en el juego, pero ahora la velocidad y la fuerza son más importantes. Creo que este cambio es positivo".

¿Cómo ve al Bucaramanga de Rafael Dudamel?

"Hablando del equipo de Bucaramanga debo decir que lo veo muy sólido y estable en la actualidad en todas las líneas. Han ganado mucha confianza y es emocionante ver a mi equipo de corazón en esa posición arriba en la tabla de la Liga. Siempre tenemos la esperanza de que algún día puedan lograr el título. Aunque yo no lo conseguí en mi época como jugador, sigo soñando con ello y pues ojalá, Bucaramanga, sea campeón en el futuro".

¿Qué le dejó jugar en Millonarios?

"Fue una experiencia increíble. A nivel personal, esperaba que las cosas fueran mejor, pero tuve un año difícil, en parte debido a la situación del equipo en ese momento. Sin embargo, fue una oportunidad para conocer a otros jugadores y explorar el fútbol de la capital. Jugando para Millonarios que es uno de los equipos más importantes de Colombia, me siento orgulloso de haber formado parte de eso".