Qué necesita el bicampeón Junior para soñar con la clasificación a los ocho de Liga II

El panorama para Junior de Barranquilla es crítico en la Liga BetPlay II-2026. Tras cosechar apenas 10 puntos de 36 posibles, al equipo 'tiburón' le restan solo siete compromisos en el 'todos contra todos', y con un margen de error prácticamente nulo.

Los dirigidos por Sebastián Viera igualaron 2-2 frente a Internacional de Bogotá en su más reciente compromiso, jugado este sábado en el Romelio Martínez, por lo que el horizonte de una posible clasificación a las finales para defender nuevamente el título se torna más que cuesta arriba.

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¿Qué necesita el bicampeón Junior para soñar con la clasificación a los ocho de Liga BetPlay II-2026?

Junior de Barranquilla enfrentó a Internacional de Bogotá en Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Tomando como referencia los 28 puntos que sellaron la clasificación al grupo de los ocho el semestre anterior, el cuadro 'currambero' necesitaría ganar seis de los siete partidos restantes, lo que equivale a un impresionante 85,7% de rendimiento en el tramo final del campeonato.



Si la vara subiera a los 29 enteros para asegurar un boleto en los cuadrangulares finales, el reto para Junior de Barranquilla sería aún mayor, debido a que requeriría seis victorias y un empate (un 90,5% de efectividad).

🚨 Junior quedó con apenas 10 puntos de 36 posibles, con 7 partidos por disputar.



Para llegar a 28 puntos (cifra con la que se clasificó a los 8 el semestre pasado) necesita ganar 6 de los 7 partidos restantes: 85,7% de rendimiento.



Para llegar a 29 necesita 6 victorias y 1… pic.twitter.com/LRuyBeBI3y — RicardoEscobarFC (@RescobarFC) October 11, 2026

Así las cosas, el vigente bicampeón del fútbol colombiano no tiene margen de error, camina por la cornisa y está al borde del precipicio de la eliminación.

Junior empató 2-2 frente a Internacional de Bogotá. Foto: Colprensa

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En Junior no pierden la fe

“Quedan siete partidos y hay que ganarlos, pero hay que ir de uno en uno. Hay que cuidar todos los momentos, a nosotros se nos han ido puntos por no cuidar esos momentos, nos distraemos y nos cobran, nos hacen una falta y te la cobran. Cometer tantos errores en una jugada es difícil, lo cometimos, y de vuelta a remar. Estamos cada vez más al borde, pero mientras haya posibilidades yo sigo creyendo. Hay que seguir trabajando, creyendo. Pero esto ya no es hablar, sino de hacerlo y de demostrarlo. El miércoles tenemos otro partido, lo tenemos acá (Romelio Martínez) y es una buena oportunidad para ganar”, dijo Sebastián Viera, DT del 'rojiblanco', tras el 2-2 contra Inter de Bogotá.