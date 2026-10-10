Sebastián Viera; “estamos cada vez más al borde, pero mientras haya posibilidades yo sigo creyendo"

Un empate con sabor a derrota para Junior de Barranquilla. El vigente bicampeón igualó a dos goles este sábado frente al Internacional de Bogotá, en partido por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. Un resultado que dejó al ‘tiburón’ muy mal parado, de cara a clasificar a las finales.
Luego del compromiso en el Romelio Martínez, Sebastián Viera analizó lo que fue el desempeño de los suyos, haciendo hincapié en los errores que cometieron.
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“¿27 goles (recibidos)? Muy difícil, tener que meter tres o cuatro goles por partido para ganar, es difícil. Y nos meten goles en situaciones que son evitables. Nos costó mucho hacer el 2-1, y después al minuto nos hacen el gol, así es difícil. Sí, hay posibilidades, pero tenemos que cambiar eso, porque nos está costando carísimo”, expresó Viera en charla con los medios de comunicación.
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El cuadro ‘rojiblanco’ suma 10 puntos en 12 partidos jugados, por lo que el margen de error es nulo. Deben ganar todo lo que venga para seguir soñando.
“Quedan siete partidos y hay que ganarlos, pero hay que ir de uno en uno. Hay que cuidar todos los momentos, a nosotros se nos han ido puntos por no cuidar esos momentos, nos distraemos y nos cobran, nos hacen una falta y te la cobran. Cometer tantos errores en una jugada es difícil, lo cometimos, y de vuelta a remar”, añadió el timonel uruguayo.
Otras declaraciones de Sebastián Viera:
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- Por qué le cuesta tanto a Junior defender los resultados…
“Es que hay momentos en los partidos que hay que mostrar carácter, y en ese momento, el rival ha mostrado más carácter en las jugadas que nosotros, y cuando llegan, nos convierten. Hoy (sábado) hemos tenido la oportunidad de irnos arriba en el marcador y no podemos convertir, a nosotros nos cuesta mucho hacer un gol a veces, pero tenemos que ser más fuertes en algunos momentos; mostrar más carácter, más personalidad. Nos faltó, y nos está pasando lo que nos está pasando, todo tiene también un por qué, pero hay que seguir, no queda de otra, no hay que tirar la toalla, pero sí saber lo que nos está pasando. No podemos pestañear ni un segundo porque ese segundo nos cuesta carísimo”.
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- ¿Cómo está el grupo, si hay confianza para lo que viene?
“Estamos cada vez más al borde, pero mientras haya posibilidades yo sigo creyendo. Hay que seguir trabajando, creyendo. Pero esto ya no es hablar, sino de hacerlo y de demostrarlo. El miércoles tenemos otro partido, lo tenemos acá (Romelio Martínez) y es una buena oportunidad para ganar”.
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