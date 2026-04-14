Quién es Jánnenson Sarmiento, volante de Junior acusado de supuesto amaño de partidos; edad y clubes

El fútbol del Caribe colombiano siempre ha sido una cantera inagotable de jugadores con una impronta técnica distintiva: velocidad, picardía y ese "potrero" que se adquiere en las canchas de arena del Atlántico. En ese molde encaja Jannenson Alberto Sarmiento Escobar, de 26 años, actual jugador del Junior de Barranquilla y que trascendió a nivel nacional mostrando sus condiciones en Unión Magdalena.

Nacido en Baranoa, Atlántico, el 18 de octubre de 1999, Sarmiento personifica el sueño del futbolista de nuestro país. Su formación y biotipo lo llevaron rápidamente a destacar en el entorno del fútbol profesional colombiano, logrando debutar y sumar minutos en dos de las instituciones con mayor historia y presión del norte del país:

Unión Magdalena: En el "Ciclón Bananero", Sarmiento tuvo la oportunidad de foguearse en un entorno de alta exigencia, donde la lucha por la permanencia y el ascenso exige una madurez temprana.



En el "Ciclón Bananero", Sarmiento tuvo la oportunidad de foguearse en un entorno de alta exigencia, donde la lucha por la permanencia y el ascenso exige una madurez temprana. Junior de Barranquilla: Su paso por el cuadro "Tiburón" representó el salto al equipo más grande de su región. En Barranquilla, su velocidad por las bandas fue vista como un recurso valioso para el esquema ofensivo del club.

En el exterior, antes de defender los colores de los samarios y de los barranquilleros también jugó en Moca, de República Dominicana, y en Danubio, de Uruguay.

Como futbolista, Jannenson se ha caracterizado por ser un jugador desequilibrante en el uno contra uno. Su capacidad, visión de juego y técnica lo convirtieron en un prospecto interesante dentro del balompié colombiano.



La trayectoria de Sarmiento dio un giro en las últimas horas debido a las graves acusaciones realizadas por Alejandro Comesaña, hijo del histórico entrenador Julio Avelino Comesaña. En una serie de declaraciones, se señaló al jugador de estar presuntamente involucrado en temas de amaño de partidos.

Publicidad

Según las denuncias, se habrían presentado intentos de manipulación de resultados y eventos específicos dentro de los encuentros para favorecer apuestas deportivas. Este controversial hecho puso en tela de juicio a Sarmiento, quien no se ha manifestado al respecto.

Sin embargo, el que dio algunos conceptos al respecto fue Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión, quien aseguró que Comesaña deberá mostrar las pruebas en contra de Sarmiento o de lo contrario emprenderán acciones legales. Esto, en una charla con el periodista César Corbacho, quien así lo expresó en la emisión del lunes pasado en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad

Jannenson Sarmiento, nuevo jugador de Junior Foto: X/@UnionMagdalena

ARTICULO ELABORADO CON LA IA GEMINI