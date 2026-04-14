Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Quién es Jánnenson Sarmiento, volante de Junior acusado de supuesto amaño de partidos; edad y clubes

Quién es Jánnenson Sarmiento, volante de Junior acusado de supuesto amaño de partidos; edad y clubes

Se presentó un hecho controversial con Jánnenson Sarmiento como señalado, por parte de Alejandro Comesaña. El jugador está en Paraguay para Cerro Porteño vs. Junior, de Libertadores.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 14 de abr, 2026
Comparta en:
Jannenson Sarmiento, actual futbolista de Junior de Barranquilla y exjugador de Unión Magdalena
Jannenson Sarmiento, actual futbolista de Junior de Barranquilla y exjugador de Unión Magdalena
Twitter de Junior / Twitter de Unión Magdalena

Publicidad

Publicidad

Publicidad