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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Señalan a jugador del fútbol colombiano por supuesto amaño de partidos; dura carta

Señalan a jugador del fútbol colombiano por supuesto amaño de partidos; dura carta

Este lunes se sacudió el ambiente del fútbol profesional colombiano por un delicado comunicado contra un exjugador de Unión Magdalena, del que fue figura durante varios años.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Fútbol colombiano: 2 estadios de fútbol se desplomaron en Colombia.jpg
Imagen de referencia del fútbol colombiano
Foto: Dimayor.

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