Señalan a jugador del fútbol colombiano por supuesto amaño de partidos; dura carta

El fútbol colombiano se sacudió este lunes por un delicado señalamiento contra el actual futbolista del Junior de Barranquilla, Jannenson Sarmiento, por un supuesto amaño de partidos, tal y como lo mencionó la empresa que lo representaba cuando militaba en el Unión Magdalena.

A través de una dura carta publicada en redes sociales y que ha generado trascendencia en el rentado local, señalaron que tendrían "pruebas contundentes" sobre este delicado tema.



Comunicado sobre Jannenson Sarmiento:

Queremos informar a la opinión pública que, en referencia al caso contra el jugador Jannenson Sarmiento, el día 10 de abril de 2026 fue presentada en los juzgados de Uruguay la citación a conciliación civil, previo a una demanda de daños y perjuicios por un monto de novecientos veinticinco mil dólares americanos (U$ 925.000).

Por otra parte, está en curso una investigación con pruebas contundentes que involucran directamente al jugador en un amaño de partidos durante su participación en el Unión Magdalena.

Llegó el momento de que la opinión pública sepa la verdad.



Esta fue la causa que generó que se cortara el vínculo con el jugador, al recibir esta información y confirmarla con él mismo.

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Luego de este reclamo, tanto el club como el jugador decidieron realizar la negociación con Junior, dejando afuera a la empresa que reclamaba este fraude.

Las pruebas son contundentes y ameritarían, sin duda, que se pare el fútbol.

🚨 CMARC International, empresa de Alejandro Comesaña, informó que Jannenson Sarmiento está siendo investigado por “amaño de partidos durante su participación en Unión Magdalena”.



📌 El jugador llegó a Junior tras una negociación directa con él y el club samario. pic.twitter.com/2LmVRYIyuc — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 13, 2026

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Sobre esta situación, en 'Blog Deportivo' de Blu Radio hablaron con el periodista César Augusto Corbacho, quien dio su opinión y contó detalles de la mala relación entre el futbolista y su anterior representante, Alejandro Comesaña.

"Lo que pasó es que dilató el negocio Sarmiento-Junior, el hijo de Comesaña, Alejandro, decía que el Unión no lo podía vender porque él tenía derecho en la actividad futbolística de Sarmiento, esgrimió que le había bautizado un hijo, que vivió en Montevideo en su casa, que le daba comida", comenzó detallando.

Por la misma línea, opinó que "entonces para mí, a no ser que sean de verdad contundentes las pruebas, podría ser la venganza, de Alejandro Comesña con este muchacho, lo quieren acabar. Yo he comentado este tema de los amaños, el día que haya una prueba contundente, que lo metan a la cárcel, si es culpable, pero siempre entregaré mi opinión, pero en estas cosas dudas, pero ¿con qué contundencia tienen pruebas?".

Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena, en un entrenamiento Twitter de Unión Magdalena

Para terminar, Corbacho se mantuvo en su postura de que "pienso que es la rencilla que hay porque Alejandro quedó 'picadito' porque el negocio se hizo (entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla)".

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Por el momento no hay un pronunciamiento por parte de Jannenson Sarmiento o su defensa, ante este delicado señalamiento en su contra.