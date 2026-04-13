"Jannenson Sarmiento incumplió un contrato y ahora tenemos pruebas de amaño de partidos"

El caso del futbolista Jannenson Sarmiento continúa generando controversia luego del pronunciamiento de Alejandro Comesaña, director de CMAR International e hijo del reconocido técnico Julio Avelino Comesaña. En diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el empresario amplió detalles sobre la demanda interpuesta contra el jugador y defendió la postura de su empresa, respaldada además por un reciente comunicado público.

“Es una demanda con un jugador que representamos desde 2019, con un contrato completamente claro, y en la que se nos incumplió. Él tomó el camino equivocado: defenderse de la demanda y olvidar todo lo que se hizo por él”, aseguró Comesaña, quien también explicó que su experiencia en el medio lo llevó a apartarse de la labor como agente FIFA. “Yo, con más de 30 años de experiencia, ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas y, justamente por eso, dejé de ser agente FIFA; precisamente por esas decepciones me alejé de ese tema”, agregó.

El uruguayo dejó claro que el proceso está en manos de abogados, aunque relató los intentos previos de conciliación. “Ahora tengo esta empresa donde manejo el tema de entrenamiento, y esto lo lleva a cabo el abogado, que es quien litiga en este caso. Hay un incumplimiento de un pago; por eso se contacta al jugador para arreglar las cosas. Con Jannenson se trató de negociar con él: puso un abogado, se burló de él, lo cambió y no contestó”, afirmó.

Además, Comesaña reveló que el caso tomó un giro aún más delicado tras la aparición de información que considera grave sobre amaño de partidos. “Después empezamos a recibir cierta información que nos parecía increíble, porque no va con las políticas con las que le enseñamos a los jugadores. Ante esas pruebas que se nos presentaron —de hecho, puedo decir que las vi y las escuché—, hay una investigación”, señaló.



En medio de sus declaraciones, también evidenció el impacto personal de la situación. “Me decepciona porque yo lo busqué, lo traje y lo escogí como un hijo; es el padrino de mi hija, me da vergüenza. Vivió en mi casa tres años. Todo el mundo dice que yo le quiero dañar la carrera; está el mundo al revés. Lo único que se busca es que él tenga la hombría de hablarle a la gente con la verdad”, expresó.

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Jannenson Sarmiento, nuevo jugador de Junior Foto: X/@UnionMagdalena

Sobre el aspecto contractual, fue puntual al mencionar las cifras y el sustento legal del proceso. “En el contrato hay una cláusula de incumplimiento de 500.000 dólares, que se dejó de pagar. De ahí en adelante, todo está especificado en la denuncia, que tiene 91 páginas y arranca desde 2019, en el club Costazul, donde yo lo tomé, y todo lo que se hizo por él hasta la fecha de hoy”, explicó, recordando también el paso del jugador por clubes como Danubio de Uruguay y Unión Magdalena.

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Finalmente, lanzó un mensaje directo al futbolista. “Él toma una decisión y se hace cargo de las consecuencias. Después, él más que nadie debe salir a decir: ‘No, esto es mentira’, si realmente lo es. Si es mentira lo que se está diciendo, que salga públicamente”, concluyó.