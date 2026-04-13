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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Jannenson Sarmiento incumplió un contrato y ahora tenemos pruebas de amaño de partidos"

"Jannenson Sarmiento incumplió un contrato y ahora tenemos pruebas de amaño de partidos"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Alejandro Comesaña, director de una agencia deportiva, señaló la demanda que existe contra Jannenson Sarmiento y las evidencias sobre el presunto amaño de juegos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Jannenson Sarmiento durante su paso por Unión Magdalena.
Jannenson Sarmiento durante su paso por Unión Magdalena.
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