Rafael Dudamel y el disgusto que tuvo con un periodista, tras derrota del Pereira

Deportivo Pereira se trasladó hasta el Centenario de la ciudad de Armenia para medir fuerzas frente al Atlético Bucaramanga. Los dirigidos por Rafael Dudamel cayeron 0-1 en un partido donde los 'leopardos' tuvieron tres palos.

Lo cierto es que luego del pitazo final, el DT de los 'matecañas' compareció en rueda de prensa y en medio de su intervención un periodista le hizo un pregunta al timonel venezolano; misma que la debatió.

"¿La gente esperaba ver a un Deportivo Pereira arriesgando más, en esa función de jugar de local, es que quedó la sensación de que jugase de visitante, por momentos se limitó un poco, arriesgó como usted dice, el partido fue muy cerrado; por qué pasó eso, por qué el equipo no se arriesgó más, sobre todo en la segunda parte, donde más se notó donde el equipo parecía visitante y no local?", ese fue el interrogante del comunicador.

Acción de juego entre Pereira y Bucaramanga, en partido de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Publicidad

A lo que Rafael Dudamel no dudó en responder: "Yo te felicito y te admiro porque saber qué sentía la gente en tu rol de periodista, no es fácil. Me gustaría que me pudieras hacer la pregunta en primera persona y no escudarte en la gente. Perdóname, no he terminado (el periodista lo intentó interrumpir), tú me hiciste una pregunta. Sería interesante que me hicieras la pregunta en primera persona, porque yo veo que la gente salió tranquila, yo veo que la gente sale amargada por la derrota, si hubiese pasado aquí o en el Hernán Ramírez. Yo vi otro partido al que tu viste, y además, al frente teníamos un rival de calidad, que salía bien, que descomprimía la presión que uno ejercería".

Y continuó el DT del Pereira: "Hay dos cosas muy claras, jamás va a ser igual cuando juguemos en nuestra casa, en Pereira, estoy muy feliz y hay que agradecerle a toda la gente que vino desde Pereira a acompañar, a apoyar, y estoy seguro que rebobinando la película del encuentro desde la amargura, pero reconociendo el esfuerzo que ha hecho el plantel. No tengo reproches para los jugadores, y después no te olvides, aunque se lo quieres poner en la opinión del hincha, estamos jugando cada tres días y no son robots(los jugadores), son seres humanos. Entonces, ojalá pudieses rendir cada 72 horas al mismo nivel como lo hemos hecho siempre en casa, jamás va a ser igual. Hoy (sábado) el equipo ha hecho el mejor esfuerzo".