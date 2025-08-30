Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué Deportivo Cali llegó en el bus de Independiente Medellín al estadio de Palmaseca?

¿Por qué Deportivo Cali llegó en el bus de Independiente Medellín al estadio de Palmaseca?

Un lamentable hecho se presentó en la previa del partido de la fecha nueve de la Liga BetPlay II-2025, que llevó al Deportivo Cali a tomar esa inesperada medida.

Deportivo Cali e Independiente Medellín jugaron por la fecha nueve de la Liga BetPlay II-2025
Deportivo Cali e Independiente Medellín jugaron por la fecha nueve de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 10:06 p. m.