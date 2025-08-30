¿Por qué Deportivo Cali llegó en el bus de Independiente Medellín al estadio de Palmaseca?

El juego más atractivo de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2025, lo protagonizaron Deportivo Cali e Independiente Medellín. Sin embargo, en la previa se vivieron situaciones que arrugaron corazones e incluso pusieron en duda la realización del partido. Y es que el bus que transportaba al club 'azucarero' atropelló a un hincha y falleció.

Por eso, la Dimayor decidió que la pelota no rodaría a las 8:30 de la noche, como estaba programado, sino a las 8:50 p.m., como sucedió. Ahora, lo acontecido con el aficionado llevó al local a tomar medidas desesperadas para llegar al estadio. Por eso, arribaron en el bus del 'poderoso', lo que llamó la atención, pero todo se aclaró.

"Cuando Independiente Medellín iba a salir a entrenar, me llaman desde Deportivo Cali y me dicen que necesitan una ayuda porque el bus en el que se transportaban, se accidentó. Por ende, solicitaron que les prestáramos el bus. No dudamos y lo hicimos con mucho gusto", afirmó Raúl Giraldo, presidente del conjunto antioqueño.

Deportivo Cali e Independiente Medellín jugaron por la fecha nueve de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Pero no fue lo único y en charla con WIN Sports dijo que "siempre buscamos la unidad del fútbol colombiano, entonces el bus fue y trajo a los jugadores y cuerpo técnico. Razón por la que no se ganará ni por W, ni nada, y se juega el compromiso, sin problema. Hay que ser solidarios, dar la mano y más por y para el fútbol colombiano".

"Tenemos una Liga muy linda. Ese problema lo tiene cualquier persona. Además, hay mucha gente en el estadio, la entrada no fue fácil y es una buena noticia porque el estadio está casi lleno. Ahora, lamentamos la muerte de la persona que perdió la vida", sentenció en la entrevista. Y es que el dolor se sintió y hubo minuto de silencio.