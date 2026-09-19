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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Revelaron audios del VAR del gol anulado a Fabricio Sanguinetti en Inter de Bogotá vs. Nacional

Revelaron audios del VAR del gol anulado a Fabricio Sanguinetti en Inter de Bogotá vs. Nacional

La Federación Colombiana de Fútbol reveló todo el procedimiento del VAR en la acción que terminó en gol de Fabricio Sanguinetti, pero que fue posteriormente anulada por fuera de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Revisión del VAR en Inter de Bogotá vs. Nacional.
Revisión del VAR en Inter de Bogotá vs. Nacional.
FCF.

La victoria de Atlético Nacional 3-2 sobre Inter de Bogotá, en el Nemesio Camacho El Campín, no estuvo exenta de polémica y todo por cuenta de un gol anulado a los capitalinos, por un fuera de juego, primero sancionado en cancha y luego confirmado con asistencia y ayuda del VAR. Las opiniones de los expertos arbitrales fue dividida y por eso la Federación Colombiana de Fútbol decidió revelar los audios.

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"En pro de la transparencia en el funcionamiento del VAR, la Federación Colombiana de Fútbol, por medio de la Comisión Arbitral Nacional, publica los audios del partido adelantado de la fecha 13, Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional, de la Liga BetPlay DIMAYOR Il-2026", se lee en la publicación de la FCF.

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En el video que dura casi siete minutos, se escucha de entrada a Nicolás Gallo y al AVAR Ariel Quintana, analizando la jugada. El primer interrogante que se resuelven y en el que se ponen de acuerdo es que el último en tocar la pelota es Xavi Rios, jugador de Nacional.

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Acto seguido, pusieron los ojos sobre el reglamento, concretamente en el #11 sobre intervenciones de un defensor. Fue justamente en ese momento en el que Gallo y Quintana no concordaron y decidieron llamar al árbitro Carlos Betancur.

"Es un desvío forzado, primero juega el blanco y después verde. Está forzado en su movimiento o no? Para ti es juego deliberado y para mi es un desvío. Porque a pesar de que va a disputar, está exigiendo en su movimiento para ir por él. Para mi es fuera de juego pero para Ariel es deliberado. Quieres analizarla? Tenemos una decisión dividida", le dice Gallo a Betancur.

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Betancur le pidió al asistente David Fuentes, quien levantó la bandera en el campo de juego, que lo acompañara en la revisión en el jugador.

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Gallo muestra la acción y Fuentes coincide en que es un movimiento forzado constituyendo un desvío. Dicho esto, Betancur concluye: "Vamos en fuera de juego por desvío".

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