Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Óscar Estupiñán rompió un maleficio en la Liga MX; todo por su doblete con Juárez

Óscar Estupiñán rompió un maleficio en la Liga MX; todo por su doblete con Juárez

Más allá de sus dos goles, el delantero colombiano, Óscar Estupiñán, dio de qué hablar por una razón en particular, la cual tuvo un gran impacto.

Por: AFP
Actualizado: 19 de sept, 2026
Comparta en:
Óscar Estupiñán, delantero colombiano de Juárez FC, celebra un gol en la Liga MX
Óscar Estupiñán, delantero colombiano de Juárez FC, celebra un gol en la Liga MX
Twitter de Juárez FC

Con un doblete del colombiano, Óscar Estupiñán, Juárez venció 2-0 a los Tigres el viernes y celebró su primera victoria en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano tras un inicio de ocho derrotas consecutivas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Los Bravos de Juárez le pusieron fin a su peor racha de partidos perdidos, que en el transcurso del torneo causó las destituciones del entrenador portugués Pedro Caixinha y del director deportivo argentino Andrés Fassi.

Últimas noticias

Johan Mojica en el once titular del Getafe contra Celta de Vigo.
Colombianos en el exterior

Getafe vs. Málaga, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de La Liga de España

Deportivo La Coruña vs. Real Betis.
Colombianos en el exterior

Deportivo La Coruña vs. Real Betis, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de La Liga de España

En los días previos a este partido, Alejandra de la Vega, propietaria del club juarense, ofreció disculpas a la afición por la crisis de resultados.

Publicidad

Bajo el mando del entrenador argentino Gustavo Lema, los Bravos sumaron sus primeros tres puntos, pero siguen en el último (18º) lugar de la clasificación.

Los Tigres dirigidos por el mexicano Víctor Manuel Vucetich llegaron a ocho partidos sin ganar y se estancaron en la decimoquinta posición con siete unidades.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Estupiñán marcó el 1-0 al minuto 66 con un penalti cobrado a la izquierda del arquero argentino, Nahuel Guzmán, que se lanzó al lado contrario. El 2-0 lo hizo al 79' con un remate de cabeza dentro del área chica.

Publicidad

El colombiano llegó a cinco goles en el torneo y además se convirtió en el mejor anotador de Juárez en primera división con 33 goles, empatado con el paraguayo Darío Lezcano.

Antes en el estadio Cuahtémoc, el Puebla rescató un empate 1-1 con el Atlante.

En su regreso a la primera división tras doce años de ausencia, el Atlante acumuló su sexto partido sin ganar en un torneo cuesta arriba con el director técnico Miguel Herrera.

"Estamos regalando espacios por la desespereción de no poder ganar. No solo ha sido mala suerte, también nos anotan goles de gran calidad", dijo el Piojo Herrera.

Publicidad

Los Potros de Hierro llegaron a ocho puntos y se colocaron en la decimocuarta posición.

La Franja del Puebla del entrenador mexicano Gerardo Espinoza subió al quinto lugar con 14 unidades.

Óscar Estupiñán, atacante colombiano, fue figura de Juárez en la Liga MX
Óscar Estupiñán, atacante colombiano, fue figura de Juárez en la Liga MX
AFP

Publicidad

Walter Portales adelantó 1-0 al Atlante con un remate de zurda en el área al minuto 41.

El uruguayo Mathías Tomás igualó 1-1 por el Puebla al 53' con un espectacular disparo desde fuera del área.

En su primer torneo en México, Tomás marcó su segundo gol con el Puebla. Con sus anotaciones, el mediocampista charrúa ha producido cuatro puntos.

Óscar Estupiñán, delantero colombiano del Juárez.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Óscar Estupiñán en Monterrey vs. Juárez, en la Liga MX

Óscar Estupiñán y un festejo de gol con Juárez en la Leagues Cup.
Colombianos en el exterior

Óscar Estupiñán dijo 'presente' con Juárez en la Leagues Cup; VEA su gol al Vancouver Whitecaps

Óscar Estupiñán, delantero colombiano al servicio de Juárez
Colombianos en el exterior

Óscar Estupiñán y un gol agónico para el 2-2 de Juárez contra Monterrey, en Liga MX

Relacionados

Liga de México

Juárez FC

Óscar Estupiñán

Publicidad

Publicidad

Publicidad