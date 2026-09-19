Óscar Estupiñán rompió un maleficio en la Liga MX; todo por su doblete con Juárez

Con un doblete del colombiano, Óscar Estupiñán, Juárez venció 2-0 a los Tigres el viernes y celebró su primera victoria en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano tras un inicio de ocho derrotas consecutivas.

Los Bravos de Juárez le pusieron fin a su peor racha de partidos perdidos, que en el transcurso del torneo causó las destituciones del entrenador portugués Pedro Caixinha y del director deportivo argentino Andrés Fassi.

En los días previos a este partido, Alejandra de la Vega, propietaria del club juarense, ofreció disculpas a la afición por la crisis de resultados.

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Bajo el mando del entrenador argentino Gustavo Lema, los Bravos sumaron sus primeros tres puntos, pero siguen en el último (18º) lugar de la clasificación.



Los Tigres dirigidos por el mexicano Víctor Manuel Vucetich llegaron a ocho partidos sin ganar y se estancaron en la decimoquinta posición con siete unidades.

GOOOOLLLL from Oscar Estupiñán! He scored from the penalty spot to give Juarez the 1-0 lead vs Tigres! 🇨🇴🔥

pic.twitter.com/Hfl6zsmEFV — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) September 19, 2026

Estupiñán marcó el 1-0 al minuto 66 con un penalti cobrado a la izquierda del arquero argentino, Nahuel Guzmán, que se lanzó al lado contrario. El 2-0 lo hizo al 79' con un remate de cabeza dentro del área chica.

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El colombiano llegó a cinco goles en el torneo y además se convirtió en el mejor anotador de Juárez en primera división con 33 goles, empatado con el paraguayo Darío Lezcano.

Antes en el estadio Cuahtémoc, el Puebla rescató un empate 1-1 con el Atlante.

En su regreso a la primera división tras doce años de ausencia, el Atlante acumuló su sexto partido sin ganar en un torneo cuesta arriba con el director técnico Miguel Herrera.

ANOTHER GOOOOLLLLLLL from Oscar Estupiñán! He scored for the SECOND TIME tonight against Tigres to give Juarez the 2-0 lead in Liga MX! 🇨🇴🔥

pic.twitter.com/kYPyWbH8Mp — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) September 19, 2026

"Estamos regalando espacios por la desespereción de no poder ganar. No solo ha sido mala suerte, también nos anotan goles de gran calidad", dijo el Piojo Herrera.

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Los Potros de Hierro llegaron a ocho puntos y se colocaron en la decimocuarta posición.

La Franja del Puebla del entrenador mexicano Gerardo Espinoza subió al quinto lugar con 14 unidades.

Óscar Estupiñán, atacante colombiano, fue figura de Juárez en la Liga MX AFP

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Walter Portales adelantó 1-0 al Atlante con un remate de zurda en el área al minuto 41.

El uruguayo Mathías Tomás igualó 1-1 por el Puebla al 53' con un espectacular disparo desde fuera del área.

En su primer torneo en México, Tomás marcó su segundo gol con el Puebla. Con sus anotaciones, el mediocampista charrúa ha producido cuatro puntos.