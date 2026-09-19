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Baja sensible en el Mundial de ciclismo 2026; "he presentado complicaciones de salud"

La noticia se conoció justo un día antes de que se abriera el telón de una nueva edición del Mundial de ciclismo, la cual se disputará en Montreal, Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Richard Carapaz, Primoz Roglic, Enric Mas y Felix Gall en la Vuelta a España 2026
Richard Carapaz, Primoz Roglic, Enric Mas y Felix Gall en la Vuelta a España 2026
Getty Images

El ecuatoriano, Richard Carapaz (EF Education), informó que no participará en el Mundial de Ciclismo en Ruta, que se realizará desde este domingo en Montreal (Canadá), debido a "complicaciones de salud".

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El ciclista, que recientemente terminó cuarto en la Vuelta a España, aseguró en un comunicado publicado en sus cuentas oficiales que, como atleta de alto rendimiento, su deseo siempre ha sido dar lo mejor "y representar con orgullo los colores de Ecuador".

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Sin embargo, agregó que "tras una evaluación detallada y siguiendo las estrictas recomendaciones médicas y la decisión conjunta" con su equipo de rendimiento, se determinó que lo más responsable era priorizar su salud y que se enfoque en una pronta recuperación para evitar riesgos mayores en su carrera.

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Aseguró que la decisión ya había sido comunicada formalmente por correo electrónico a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
AFP

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"Agradezco a la Federación por la convocatoria, a mi equipo técnico y a toda la afición por su comprensión y respaldo en este momento. Deseo el mayor de los éxitos a toda la delegación tricolor que nos representará en esta competencia", añadió el campeón olímpico de 2020.

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Carapaz, que este año también ganó dos etapas en el Tour de Francia y se consagró como el rey de la montaña y como el ciclista 'supercombativo' en esa competición, afirmó que continuará con su tratamiento "para regresar lo antes posible a los entrenamientos".

Alrededor de un millar de ciclistas de unas 100 naciones competirán en Montreal hasta el 27 de septiembre por 13 títulos mundiales entre contrarrelojes y pruebas en línea de las categorías élite, sub-23 y júnior, además del relevo mixto por equipos.

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