James Rodríguez, entre su debut en Nacional y el retiro de la Selección Colombia: “No me deben nada”

James Rodríguez es la sensación del fútbol profesional colombiano por su fichaje a Atlético Nacional. El experimentado jugador tuvo su debut contra Inter de Bogotá, en El Campín, y desde el club paisa compartieron sus sensaciones a través de una entrevista.

El cúcuteño comenzó agradeciendo a los hinchas por el buen trato que siempre le han dado en cualquier parte. "Soy muy feliz. Son muchos años fuera, desde el 2007, y ver todo ese cariño de la gente fue algo único. Eso quiere decir que he hecho las cosas bien durante muchos años y les he dado felicidad a mucha gente, a un país entero. La gente agradece y espero poder conseguir triunfos también", dijo de entrada.

Luego, al '23' le preguntaron sobre todo el palmarés y los títulos que ostenta Nacional. "Impone todo lo que ha ganado este club. Es un equipo histórico. Espero hacer esto aquí también", remarcó el volante.

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La Selección Colombia también fue tema de conversación y Rodríguez Rubio dejó en claro que dio todo por la camiseta amarilla y además sobre lo que significó llegar al club 'verdolaga'. "A mí no me deben nada. Yo lo único que traté fue hacer feliz a todo el país, darlo todo por esa camiseta durante casi 15 años. Intentaba hacer el trabajo mío y ganar para generar esa felicidad. Agradezco mucho el cariño que me ha brindado siempre, sobre todo en las últimas horas. Y este capítulo fue como cerrar un ciclo y abrir otro. Me di cuenta de que era un club grande por cómo se llegaba al campo", dijo con orgullo.



James también contó que tuvo un 'flashback' de su estreno con Envigado. "Se me vino a la cabeza el debut en el 2006. Fue algo parecido, como si fuera el primer partido. Después de tantos años, venir para acá otra vez fue algo único", reveló.

Por último, el jugador de 35 años habló sobre una que otra fuerte entrada que sufrió contra Inter de Bogotá. "Los árbitros son buenos. Yo creo que van a proteger a los que juegan bien. Salí de casa bien y ahora me van a decir: «Usted, ¿dónde estuvo?». Pero eso hace parte del fútbol. Son heridas de guerra", concluyó con una sonrisa en el rostro.